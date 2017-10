Gheorghe Hagi, după 1-3 cu Salzburg: Calificarea e jucată

Ştire online publicată Vineri, 18 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

"Au fost mult mai rapizi ca noi, au intrat mai agresiv, încă de la începutul meciului. Noi am fost timizi, fricoși, depășiți de intensitatea lor. Am fcut greșeli mari, care ne-au costat. Trebuie să învățăm din ele. Nu este o scuză, dar trebuie ca lumea să înțeleagă faptul că suntem o echipă tânără și mai avem de învățat. Suntem tineri, fără experiență.Asta le-am spus și în vestiar, după meci. Ștoam că sunt agresivi, că au o tranziție bună, dar am sperat la mai mult. Mergem înainte, vedem ce putem schimba, să devenim mai buni. Calificarea e jucată, la ce s-a văzut azi pe teren", a declarat Gică Hagi la Dolce Sport.