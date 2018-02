Gheorghe Hagi, dezamăgit de felul în care a fost tratat Ianis la Fiorentina

Ştire online publicată Joi, 01 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Antrenorul echipei de fotbal Viitorul Constanța, Gheorghe Hagi, și-a exprimat, joi, într-o conferință de presă, dezamăgirea cu privire la modul în care a fost tratat fiul său, Ianis, la Fiorentina, considerând că acestuia nu i s-a oferit nicio șansă să joace.''Nu i s-a dat nicio șansă să joace. Un an și jumătate a fost dispărut... Sunt dezamagit, pentru că el trebuia să joace, să aibă oportunitatea lui. Toate ziarele au scris anul trecut că Ianis a fost unul dintre cei mai buni jucători în pregătiri cu Fiorentina, dar apoi nu i s-a oferit nicio șansă (...) Dacă Ianis nu avea valoare, cum putea să coste mai mult decât prețul la care a fost vândut? Este o întrebare pe care mi-o pun și eu. Eu trag concluzia că e foarte valoros. De ce nu a jucat, asta e întrebarea? Altfel cum poți să ceri mai mulți bani pe un jucător care nu a jucat două minute la echipa mare? Îl respect pe Pioli, dar să nu spună ca Ianis e grăbit. Îi amintesc că Ianis a fost căpitanul Viitorului în Liga I și era între primii 100 de tineri jucători din lume. Și n-a avut niciun minut la Fiorentina (...)", a spus Gheorghe Hagi, potrivit Agerpres.ro.El a menționat că se bucură pentru faptul că a reușit să-l aducă pe Ianis înapoi la Viitorul deoarece acesta are nevoie să joace pentru a progresa în continuare.''Ne-am bătut ca să-l aducem înapoi, am făcut eforturi. El s-a întors la clubul care l-a format, club care joacă în prima ligă. Are nevoie de meciuri pentru a putea progresa (...) Nu trebuia să ajungă în Serie B, pentru că ar fi fost un regres'', a spus Hagi.Internaționalul de tineret Ianis Hagi (19 ani) a avut doar două prezențe în Serie A, ambele în stagiunea trecută, iar presa relatase în ultima perioadă că ar urma să fie cedat sub formă de împrumut la echipe precum Empoli sau Pescara, din Serie B.Mijlocașul român a revenit luna trecută la Viitorul, în schimbul a două milioane de euro și 30% dintr-un posibil viitor transfer, el fiind vândut în vara lui 2016 pentru 2 milioane de euro.