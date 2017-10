Gheorghe Hagi, alături de liceeni, la sărbătoarea LPS-ului

Cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor, Gheorghe Hagi, a participat, ieri, alături de alte glorii ale sportului constănțean, la aniversarea Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”. „Regele” a ajuns la LPS în același timp cu directorul executiv al Direcției județene pentru Sport, Elena Frîncu, și a luat loc în loja personalităților, între fariști adevărați: Dumitru Antonescu, Sevastian Iovănescu și Petre Comăniță. În jurul lor, Traian Bucovală, Mihai Naca, Florian Constantin, Ilie Floroiu sau Adrian Pllotschi. Hagi a asistat la programul artistic al liceenilor, care a cuprins demonstrații de gimnastică aerobică și dans sportiv, și a fost asaltat, la plecare, de copiii dornici să se fotografieze sau să ia autografe de la el. „Aici, la LPS, se pregătesc elevi cu calități bune, talentați, care pot ajunge o generație de aur“, a declarat fostul selecționer al naționalei României, încântat de faptul că este admirat chiar și de copii care nu au apucat să-l vadă jucând: „Mă bucur că însemn ceva și pentru acești copii. Înseamnă că un sportiv adevărat nu moare niciodată“. Gică Hagi a vorbit și despre șansele României la EURO 2008 din Elveția și Austria. „Este o grupă foarte grea. Vom vedea dacă vom putea trece în sferturi. Am cunoscut până acum doar valoarea Olandei, urmează să simțim și valoarea celorlalte două echipe, Italia și Franța“, a declarat „Regele”. In memoriam Nicolae Rotaru Invitația la zilele LPS-ului a fost onorată de reprezentanți ai autorităților locale, Inspectoratului Școlar Județean, directori de instituții. Fosta gimnastă Dana Sofronie, campioană olimpică la JO 2004 de la Atena, înotătorul Răzvan Florea, medaliat cu bronz la aceleași JO ateniene sau fostul atlet Daniel Cojocaru, al cărui record în proba de sprint, 100 m plat, este încă în picioare au intrat în dialog cu elevii LPS-ului. „Elevii noștri au nevoie de modele. De aceea, când am gândit întâlnirea de azi, am invitat foști și actuali mari sportivi, de la care copiii au ce învăța. Să ne adu-cem aminte și de Nicolae Rotaru, un om care și-a dedicat viața acestei instituții“, a declarat directorul Liceului cu Program Sportiv, prof. Andrei Szemerjai.