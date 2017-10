Gheorghe Constantin rămâne după gratii

Tribunalul Argeș a respins, ieri, cererile de eliberare sub control judiciar depuse de fostul președinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor, Gheorghe Constantin, și de directorul hipermarketului PIC, Liviu Făcăleață, astfel că aceștia rămân în arest. Avocații celor doi au depus imediat recurs. Inculpați în dosarul corupției din arbitraj, Constantin este arestat pentru luare de mită, iar Făcăleață, pentru dare de mită. Altfel, Curtea de Apel Pitești judecă, astăzi, cererea de eliberare sub control judiciar a patronului clubului FC Argeș, Cornel Penescu. Tribunalul Argeș a acceptat, vineri, 15 mai, cererea de eliberare sub control judiciar al lui Penescu, însă decizia a fost atacată cu recurs. Potrivit purtătorului de cuvânt de la Curtea de Apel Pitești, Cristian Gălățeanu, recursul la eliberarea sub control judiciar se judecă astăzi, de la ora 10.00.