Gheorghe Bosînceanu anunţă măsuri dure la Farul

„Rechinii“ au pierdut, ieri, și meciul de la Bistrița

Gheorghe Bosînceanu anunță măsuri dure la Farul

FC Farul a pierdut, ieri, cu 0-1, și meciul de la Bistrița, cu Gloria, contând pentru etapa a 14-a a Ligii 1. Gheorghe Bosînceanu, președintele consiliului director al clubului, a declarat, pentru „Cuget Liber", că, urmare a situației dificile în care se află echipa, la FC Farul se vor lua măsuri ferme. La Bistrița, „rechinii" au ajuns la a opta înfrângere stagională, au cel mai slab atac din campionat (doar șapte goluri marcate) și se află la doar un punct de ultimul loc retrogradant și la patru de poziția a 18-a. Situația reclamă luarea de măsuri ferme. Gheorghe Bosînceanu nu se gândește la demiteri în schema tehnică, însă, în această săptămână, va avea loc un consiliu director care poate lua orice hotărâre în această privință. „La Bistrița, am înregistrat un nou rezultat prost. S-au adunat prea multe. Voi lua măsuri împotriva tuturor. Nu mă gândesc la demiteri - a antrenorului principal, a secunzilor sau a directorului tehnic -, dar subiectul îl voi discuta săptămâna viitoare (n.n. - aceasta), într-un consiliu director, și nu știu ce va ieși de acolo. Nu sunt neapărat pentru demiteri, acum, cu câteva etape înaintea încheierii turului, dar nu pot ști dinainte cum se va termina analiza în consiliul director. Oricum, măsuri vom lua", ne-a declarat Gheorghe Bosînceanu. „Am avut suficientă răbdare până acum, le-am acordat tuturor credit, dar acum gata, într-un fel sau altul, vor trebui să plătească. Toți. Nu cred că cineva ar avea vreo circumstanță atenuantă. Toată lumea e responsabilă pentru rezultate și vom lua măsuri în consecință. Ferme. Dacă nu au putut să se trezească ei, îi vom trezi noi. Prin șocuri", ne-a mai spus Gheorghe Bosînceanu. La conferința de presă a meciului de la Bistrița, antrenorul principal al Farului, Constantin Gache, a declarat că nu va demisiona după înfrângerea de ieri. „Nu îmi dau demisia. Voi rămâne și voi vedea ce se va întâmpla în continuare", a spus Gache. "Numai nouă ni se poate întâmpla așa ceva, să pierdem după ce adversarul a avut o singură ocazie și a marcat un gol. Meritam un egal. Nu e corect să pierzi astfel. Bistrița a câștigat cu noroc, pe un teren foarte greu. Sunt nemulțumit de jocul elevilor mei, dar și de prestația unuia dintre tușieri. Nu am înțeles ce a avut cu noi. A stat tot timpul cu fanionul ridicat" Constantin Gache, antrenor principal FC Farul