„Gest de fair-play din partea lui Gheorghe Bosînceanu“

Elena Frîncu a mai anuntat ca fostul patron al FC Farul, Gheorghe Bosînceanu, si SC Maritima Sport SA (care a detinut pâna în vara anului trecut majoritatea în Adunarea Generala a clubului) au cedat DSJ, fara pretentii, moder-nizarile facute la baza sportiva (la cladirea administrativa, la tribuna oficiala, terenul cu gazon artificial, modernizarile la terenurile 1 si 2, în stadion: scaune schimbate, toalete ecologice, sistem de monitorizare audio-video, sistem de intrare în stadion cu turnicheti etc.). Gheorghe Bosînceanu a lasat aceste investitii pentru a fi administrate de DSJ, direct sau indirect, în folosul comunitatii locale. „A fost un gest de fair-play. Vreau sa-i multumesc public lui Gheorghe Bosînceanu, cu care nu am avut nicio problema cât timp a condus Farul. Numai în 2008, a investit 1 milion de euro în modernizari. Din pacate, Giani Nedelcu nu a înteles ce înseamna fenomenul sportiv. De când a aparut el, numai dureri de cap am avut”, a mai spus Elena Frîncu.