Gerlem şi Todoran suspendaţi, Mala obosit

Gerlem și Todoran suspendați, Mala obosit

Farul are doi jucători indisponibili la meciul cu UTA, atacantul brazilian Willian Gerlem și mijlocașul Dinu Todoran, ambii suspendați. În plus, Mala, fundașul central din Guinea-Bissau, va fi probabil obosit, după ce a jucat miercuri în partida pierdută de Naționala sa cu 0-1 în Sierra Leone, în preliminariile Campionatului Mondial din 2010, și va sosi abia astăzi în România.