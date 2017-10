Dacă-și va îmbunătăți registrul tactic

„Gerlem poate ajunge un mare jucător“

Fotbalist rafinat, dar cu perioade în joc în care nu-și mai respectă sarcinile în totalitate, brazilianul Farului, Gerlem, poate urca mult în valoare, dacă se va integra în schema tactică cerută, consideră antrenorul său, Ion Marin. „Și da, și nu”, a răspuns „Săpăligă”, când a fost întrebat dacă este mulțumit de evoluția din acest sezon a lui Willian Gerlem (24 de ani). „Dacă-și va îmbunătăți registrul tactic, Willi poate ajunge un mare jucător. E foarte greu de introdus într-un sistem tactic și nu întotdeauna își respectă sarcinile de joc”, a mai spus Ion Marin. Despre Chico și Gosic, criticați de unii pentru că au înscris prea puțin până acum, antrenorul Farului a spus că prestația lor nu trebuie analizată numai din acest punct de vedere, ci prin ce au făcut ei în teren în ansamblu. „Ușor-ușor, Chico și Gosic pot deveni utili pentru Farul. Să nu uităm însă că au venit la Farul de la un nivel inferior. Chico dădea câte trei goluri la Varzim, în divizia secundă portugheză, însă alta e Liga 1 din România”, a arătat tehnicianul farist. Deconectați total Înfrângerea din partida cu Oțelul, ultima confruntare de pe teren propriu a Farului din acest campionat, nu i-a picat deloc bine lui „Săpăligă”. „Înainte de meci, am avut multe discuții în vestiar și am încercat să le explic jucătorilor că valoarea trebuie confirmată în permanență, iar încheierea unui campionat pe o poziție cât mai bună contează mult pentru cartea de vizită a fiecăruia. A fost o înfrângere care ne-a durut și ne-a afectat. Noi am fost deconectați total, pe când Oțelul, o echipă valoroasă și bine așezată în teren, a jucat cu mare ambiție. Nu-mi explic cum au putut jucătorii noștri să-și piardă într-un asemenea mod ordinea de joc “, a declarat „Săpăligă“.