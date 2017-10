Gerlem - la Farul II, după „circul“ din meciul cu FC Argeş

Gerlem - la Farul II, după „circul“ din meciul cu FC Argeș

După comportamentul reprobabil de la meciul cu FC Argeș, brazilianul Farului va fi trimis la echipa a doua, până când conducerea clubului va lua o hotărâre în cazul său. Spectacol de prost gust al lui Willian Gerlem la meciul cu FC Argeș. În minutul 57, a luat galben după o altercație cu un adversar, iar în același minut, pe când se pregătea să iasă de pe teren, pentru a fi înlocuit cu Gaston, le-a făcut mai multe semne obscene spectatorilor, ceea ce i-a adus al doilea galben și, implicit, elimi-narea, Farul jucând în continuare cu un om mai puțin pe teren. La vestiare, Gerlem a lovit de nervi într-o ușă și nu a mai așteptat finalul meciului, plecând imediat de la stadion, iar ieri și-a închis mobilul și nu a venit la ședința de pregătire (cei care au jucat cu FC Argeș au făcut recu-perare, iar ceilalți antrenament, astăzi având liber). „Gerlem a greșit și va trebui să luăm măsuri disciplinare, cel puțin amendă. Și-a bătut joc de echipă. Nu este permis sub nicio formă să intre în dispută cu spectatorii, care plătesc pentru a vedea meciul. Așa e pe stadion, mai ești și înjurat. Oricum, eu cred că, până la eliminare, nu a meritat să fie admonestat, pentru că a făcut un joc foarte bun. El este un jucător brazilian, care ține de minge, dar a făcut faze foarte frumoase”, a declarat, după meci, Gheorghe Bosînceanu, principalul finanțator al Farului. „Gerlem are talent, dar e labil psihic”, l-a criticat pe brazilian și Dumitru Manole, președintele Consiliului Director al Farului. Gesturile lui Gerlem au fost dezaprobate atât de colegii săi, cât și de antrenori, consilierul teh-nic Cristi Cămui și antrenorul secund Sevastian Iovănescu încon-deindu-l pe decar la conferința de presă de după meci. „Eu voi propune scoaterea din lot. Cred că echipa se poate mobiliza și fără Gerlem în ultimele trei etape. L-am tolerat, dar nu se mai poate așa. Asemenea mani-festări are și la antrenamente. I s-a urcat la cap. Aduceți-vă aminte și de episodul Tg. Jiu. La finalul partidei, nu l-am mai găsit în vestiar, nici măcar să-și felicite colegii că s-au mobilizat și au acoperit eliminarea sa”, a spus Cămui. „Pentru mine, Gerlem este o surpriză total neplăcută. Am ascuns până acest caz acum, dar nu cred că mai putem. S-a umplut paharul”, a arătat și Iovănescu. După cum a declarat Cristi Cămui, ieri, pentru „Cuget Liber”, Gerlem se va pregăti la echipa a doua a Farului (la propunerea băncii tehnice a echipei mari), până când conducerea clubului va lua o decizie.