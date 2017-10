George Ţucudean, "înregimentat" oficial de FC Viitorul

George Țucudean, "înregimentat" oficial de FC Viitorul

Liderul din Liga 1, FC Viitorul, a anunțat că a ajuns la o înțelegere cu George Țucudean, atacantul semnând un contract valabil până în 2019 cu gruparea patronată de Gheorghe Hagi.„Începând de astăzi (n.r. - miercuri, 22 martie), George Țucudean a devenit jucătorul formației FC Viitorul. Atacantul originar din Arad a semnat un contract până în vara anului 2019”, informează site-ul oficial al Viitorului. Născut pe 30 aprilie 1991, Țucudean a mai evoluat, de-a lungul timpului, la echipele Dinamo, UTA, Steaua, ASA Târgu Mureș și Pandurii Târgu Jiu. A avut și câteva experiențe în străinătate, la Standard Liege și Charlton Athletic, unde nu a reușit, însă, să se impună.„Am venit în primul rând pentru proiectul de aici. Viitorul vinde bine, iar jucătorii au parte de un antrenor despre care am auzit numai cuvinte de laudă. Sper din tot sufletul să pot ajuta Viitorul să câștige titlul. Viitorul este singura echipă care are o idee de joc. O păstrează indiferent de rezultat. Vreau să fac parte din acest grup, de aceea am și ales Viitorul”, a declarat George Țucudean.FC Viitorul ocupă locul întâi în clasamentul Ligii 1, cu 30 de puncte, urmată, în ordine, de FC Steaua (27 p), CFR Cluj (25 p), CSU Craiova (24 p), Dinamo București (23 p) și Astra Giurgiu (23 p).