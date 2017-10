George Ţucudean a semnat cu Steaua!

George Țucudean a semnat cu Steaua!

Ştire online publicată Vineri, 30 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Atacantul echipei Charlton Athletic George Țucudean va juca sub formă de împrumut pentru un an și jumătate la formația Steaua București, a anunțat, joi, site-ul oficial al campioanei României.Steaua va avea opțiune de cumpărare definitivă a atacantului în vârstă de 23 de ani care va purta tricoul cu numărul 29 la gruparea "roș-albastră".Țucudean, care se va alătura vineri seară lotului stelist în cantonamentul din Antalya, a declarat că este bucuros că va îmbrăca tricoul campioanei României. "Sunt bucuros pentru că am semnat și voi îmbrăca tricoul Stelei. Știam despre interesul de a mă transfera încă de anul trecut și consider că este un pas înainte în cariera mea să evoluez pentru o echipă care își propune performanța pe plan european. Acum, rămâne să muncesc foarte mult pentru a demonstra că merit sa joc la Steaua și sper să nu înșel așteptările, fiindcă sunt conștient de faptul că efortul făcut de club trebuie recompensat prin evoluții bune. Îmi doresc să câștig trofee și mă bucur pentru faptul că mă aflu la un club care îmi va ușura această misiune", a spus Țucudean, potrivit Mediafax.ro.George Țucudean și-a început cariera la UTA Arad și a mai evoluat pentru formațiile Dinamo București, Standard Liege și Charlton Athletic.