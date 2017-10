George Stănculescu şi Alin Larion, invitaţi să devină membri ai asociaţiei IASK

George Stănculescu și Alin Larion, invitați să devină membri ai asociației IASK

Opt profesori de la Universitatea „Ovidius” Constanța au participat, zilele trecute, la conferința internațională „Current and future directions in human kinetics research”, eveniment desfășurat sub patronajul Consiliului Internațional al Științei Sportului și Educației Fizice și al International Association Sport Kinetics, găzduit de stațiunea Halkidiki (Grecia). La conferință, au participat personalități ale lumii științifice universitare și din cercetarea științei sportului din Europa, Asia, America și Africa, iar universitarii constănțeni au susținut patru lucrări științifice, din domeniul științei sportului și kinetoterapiei. Cu prilejul acestei reuniuni, au avut loc și alegerile pentru constituirea noului staff al International Association of Sport Kine-tics (IASK), scrutin în cadrul căruia prof. univ. dr. George Stănculescu, decanul Facultății de Educație Fizică și Sport (FEFS) / Universitatea „Ovidius”, și conf. univ. dr. Alin Larion, cadru didactic al aceleiași instituții de învățământ superior de la malul mării, au fost invitați să devină membri ai asociației amintite. De asemenea, alte două cadre didactice de la FEFS Constanța, prof. univ. dr. Cecilia Gevat și prof. univ. dr. Mirela Damian, au fost cooptate în prezidiul IASK, respectiv Comisia de control. Președinte al IASK a fost ales prof. univ. dr. doc. Wlodzimierz Starosta (Polonia), iar vicepreședinte - prof. univ. dr. Robert Malina (SUA). Lucrările conferinței fiind încheiate, universitarii au fost invitați să participe, tot la Halkidiki, la cel de-al șaselea Concurs Internațional de Ringo al profesorilor de educație fizică și sport. În formula Mirela Damian, Cecilia Gevat, Diana Gidu, de la Universitatea „Ovidius” Constanța, și Dana Bădău, de la Univer-sitatea Brașov, echipa feminină a României a obținut medalia de aur, iar cea masculină (Alin Larion, de la Universitatea „Ovidius”, și Constantin Albină, de la Universitatea Craiova) - medalia de bronz. Ringo este un sport spectaculos, constând în aruncarea și prinderea unui inel de cauciuc jucat peste un fileu de volei.