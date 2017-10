George Onoaie, vicecampion naţional la karting, clasa Kid Honda

George Onoaie, vicecampion național la karting, clasa Kid Honda

Sâmbătă, 26 noiembrie, la sala Unirii din Palatul Parlamentului, a avut loc festivitatea de premiere a celor mai buni sportivi ai anului 2016, Gala Campionilor, eveniment organizat de către Federația Română de Automobilism Sportiv (FRAS).Pilotul constănțean George Onoaie (6 ani) s-a clasat la finalul acestui sezon competițional pe poziția a doua a clasamentului general al clasei Kid Honda (5-8) și a fost desemnat vicecampion național. George a reușit să urce pe podiumul tuturor celor șase etape ale anului.Din păcate, fratele său Răzvan (12 ani) nu a avut parte de același succes. Chiar dacă a terminat și el toate cele șase con-cursuri pe podium, a fost nevoit să se consolează cu titulatura de vicecampion moral al clasei Mini (9-12 ani). Datorită tabelului de punctaj controversat al FRAS, Răzvan Onoaie a terminat pe locul patru în clasamentul general fără să fi încheiat vreo etapă finală mai jos de locul trei… Greu de explicat.„A fost un an dificil și ne bucurăm că s-a terminat cu bine și că suntem sănătoși și pregătiți pentru noi aventuri. George a mers foarte bine în acest an, se vede că își dorește foarte mult să câștige fiecare cursă. Cu puțin noroc, ar fi putut lua marele trofeu. Regret un pic faptul că nu s-a putut bucura de trofeu și Răzvan, dar ce aș putea să îi reproșez băiatului când acesta a urcat de șase ori pe podium în acest an, din tot atâtea curse, dar a terminat pe patru. A mers excelent, dar acesta este regulamentul și trebuie să ne conformăm. Constanța este un oraș care adoră adre-nalina și continuă să ofere curselor de viteză piloți de perspectivă. Sunt sigur că, de la anul, și Ștefan Manolache va avea un cuvânt greu de spus în aceste întreceri, fiindcă este un băiat muncitor și foarte ambițios”, a declarat tatăl celor doi talentați piloți, Bogdan Onoaie.