George Curcă are încredere în echipa sa

Portarul FC Farul, George Curcă, a declarat, ieri, în conferința de presă premergătoare meciului cu Chindia Târgoviște, că „marinarii” realizează în ce situație se află și că are încredere în echipa sa.„Realizăm ce se întâmplă în momentul actual. Suntem conștienți că am dus echipa într-o situație grea. Sperăm ca de la următorul joc să începem să ne revenim moral și să încercăm să recuperăm cât mai multe puncte în etapele care vor urma. Depinde numai de noi, de modul în care ne vom prezenta la ora jocului. Sunt convins și am încredere că putem juca mai bine, că putem face un joc mai bun și putem să aducem și puncte”, a spus George Curcă.