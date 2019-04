George Cosac: "De la 5% am ajuns la 95% şanse de a organiza turneul WTA la București"

George Cosac: "De la 5% am ajuns la 95% șanse de a organiza turneul WTA la București"

Președintele Federației Române de Tenis, George Cosac, a declarat, vineri, că turneul feminin BRD Bucharest Open, despre care existau informații că proprietarul îl va muta la Budapesta, se va disputa în proporție de 95% tot la București, informează Agerpres.







El a explicat că în acest moment mai este nevoie doar ca Federația Română de Tenis să ajungă la un acord cu proprietarul turneului WTA, maghiarul Jeno Marky.







"Am avut o întâlnire cu conducerea WTA, cred că acum două săptămâni, în care am prezentat toate aspectele situației din România. Adică tot ce s-a întâmplat în ultimii 5 ani cu acest turneu la București, pentru că noi chiar am primit un premiu din partea WTA pentru modul în care l-am organizat. Acum le-am transmis toate lucrurile legate de public, de numărul de sportive din România prezente pe tablou, de necesitatea unui turneu în România. Dânșii au înțeles și se pare că de la 5% șanse, am ajuns la 95% șanse de a organiza anul acesta turneul la București. Rămâne să cădem de acord cu proprietarul turneului și să facem un contract. Nu va fi ușor, vom alerga după finanțare", a spus Cosac.







Turneul feminin de tenis BRD Bucharest Open, dotat cu premii totale de 226.750 dolari, s-a desfășurat începând cu anul 2014 la Arenele BNR din Capitală, competiția fiind închiriată de Federația Română de Tenis de la maghiarul Jeno Marky, proprietarul licenței. Contractul dintre Marky și FRT s-a desfășurat pe o perioadă de cinci ani, ultima ediție având loc în 2018 conform înțelegerii inițiale.







Municipiul București a pierdut în 2017 și turneul masculin de tenis BRD Năstase Țiriac Trophy, acesta fiind mutat la Budapesta. Proprietarul turneului masculin, Ion Țiriac, a anunțat că motivul este legat de faptul că Arenele BNR nu mai corespund cerințelor ATP, Terenul Central fiind închis. În 2016, la ultima ediție a turneului la București, Terenul Central nu a putut fi folosit, deoarece nu avea avizul ISU de funcționare, meciurile disputându-se doar pe terenurile secundare.