George Buricea iese din arenă. „Am ajutat echipa până la ultima picătură de energie”

Buricea a jucat pentru ultima dată în semifinala cu Steaua şi a făcut-o de o manieră entuziasmantă. A marcat, a pasat extraordinar, s-a apărat avansat, a interceptat, a jucat până la epuizare, ca de fiecare dată. A fost omul decisiv al victoriei Constanţei împotriva Stelei, cealaltă echipă pentru care a jucat în carieră. Ultima victorie cu el pe teren…





Şi-a încheiat cariera cu o medalie la gât, cu zâmbetul pe buze, alături de coechipieri mai tineri cu 20 de ani, care au „furat” meserie de la el în aceste ultime două sezoane în care s-a hotărât să revină pentru a ajuta echipa.





„Nu ştiu să spun a câta medalie din carieră este, dar, cu siguranță, a fost ultima medalie câştigată din postura de jucător. Cu Dinamo nu am mai intrat pentru că, totuşi, trei meciuri în patru zile este destul de mult pentru mine. Nici nu m-am simţit bine fizic după ce am luat nenorocitul ăsta de virus şi mi-am cam riscat sănătatea. M-am întors o dată pe teren, chiar nu mai am cum să revin. Am făcut tot posibilul, am ajutat echipa până la ultima picătură de energie”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, George Buricea.





Acesta se va dedica, de acum, doar antrenoratului şi clubului HC Dobrogea Sud.





„Pentru noi, cel mai important este că an de an am rămas în top. Am început să creştem şi la academie. E greu să ai şi dezvoltare, să şi câştigi trofee. Cu siguranță, vom ajunge să luăm şi trofee.





Marele câştig al acestei echipe este că, în acest an groaznic, s-a luptat din primul până în ultimul minut în toate meciurile. Nu pot decât să îmi felicit colegii. Ușor, ușor, reuşim să imprimăm şi acestei echipe spiritul HCM-ului. Pentru că noi am fost iubiţi mai ales pentru că dădeam totul pe teren şi reuşeam să aducem victorii contra echipelor mari din Europa prin acest spirit”, a explicat Buricea.



Socoteli pentru sezonul următor





Locul doi în Cupa României deschide perspective frumoase pentru noua ediţie a cupelor europene.





„Dacă Dinamo va fi acceptată în Liga Campionilor, atunci avem şanse mari să accedem direct în grupele Europa League. 10 meciuri internaţionale ar fi pentru jucătorii tineri ca Vasile, Ilie, Andrei, Susanu o experiență extraordinară. Noi am promovat în 2016 în Liga Naţională şi am jucat an de an în cupele europene, chiar şi în grupe, în 2019. Clubul acesta este în fiecare an pe plus. Asta ne mulţumeşte şi ne certifică faptul că ne facem treaba bine în fiecare zi”, a mai spus George Buricea.





Odată cu fluierul final al Cupei României, George Buricea şi-a anunţat retragerea. La aproape 42 de ani, „veteranul” de la HC Dobrogea Sud a hotărât să îşi încheie cariera, după 24 de ani petrecuţi pe terenul de handbal.