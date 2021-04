George Buricea, două goluri „de aur” în meciul cu CSM Focşani. „Mă ajută experienţa”

Într-un moment delicat pentru formaţia sa - venit însă după ce HCDS a condus cu 24-19 în minutul 47! -, Buricea și-a asumat responsabilitatea finalizării și a arătat ce înseamnă să ai peste 20 de ani de handbal în prima ligă a României. Cel mai titrat jucător român în activitate a decis cu două acțiuni rapide soarta meciului, la 25-24 și 26-26, marcând golul decisiv, care a adus Constanţei alte trei puncte importante în cursa pentru o medalie.





„Nu am avut multe schimbări și am căzut puțin fizic. S-a văzut puțină precipitare pe final și a fost îndeajuns ca ei să revină în joc. Sunt fericit că am putut să ajut cu două goluri decisive într-un meci foarte greu, cu Focșani, o echipă care se luptă pentru fiecare minge. Mă ajută experiența în faze de genul acesta”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, George Buricea.



Antrenorul Djordje Cirkovic a mers pe mâna „veteranului” său, în condițiile în care Ciprian Șandru, nerefăcut după o accidentare la gambă, a lipsit în centru. Exact acolo a fost nevoie de George Buricea, care a „mirosit” breșele în apărarea avansată cu care fostul său coechipier, Dalibor Cutura, antrenorul focșănenilor, i-a întâmpinat pe „delfini” în finalul partidei.



„Un meci foarte greu, pe care l-am dominat. Am condus și cu cinci goluri, dar am pierdut controlul pe final, când am jucat mai slab în atac. Dar, încă o dată, nu știu ce criterii sunt la meciuri! Nu se știe când e fault, când se dă eliminare de două minute. Întrebarea este: de ce nu face nimeni o analiză după jocuri? Nu spun că a fost influențat rezultatul, dar arbitrul era mai atent la ce se întâmplă pe banca noastră!





Locul doi depinde doar de noi, dar urmează o perioadă foarte grea. Când e un meci, putem să ducem 60 de minute, chiar dacă suntem puțini. Acum o să fie patru etape la rând”, a explicat antrenorul Djordje Cirkovic.



Săptămâna aceasta, HC Dobrogea Sud va juca la turneul de la Cluj-Napoca, unde sunt programate etapele 21-24. Echipa constănţeană va sta pe 6 aprilie, pentru că Dunărea Călărași s-a retras din campionat. Primul meci va fi joi, 8 aprilie, cu HC Minaur Baia Mare, de la ora 18.25, în direct la TVR 1. Vor urma partidele cu Poli Timișoara, vineri, 9 aprilie, de la ora 18.30, și cu Steaua Bucureşti, duminică, 11 aprilie, de la ora 16.00, în direct la TVR 1.





