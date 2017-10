Generaţia de aur creşte în curtea LPS-ului

Canoistul Cosmin Simion - campion mondial și european. Kaiaciștii vin tare din urmă

Generația de aur crește în curtea LPS-ului

„Laboratorul” de campioni de la LPS „Nicolae Rotaru” CSS a produs din nou. De data aceasta, kaiaciști și canoiști. Sunt copii modești, iar sportul de performanță este marea lor șansă pentru o viață mai bună. A lor și a familiilor lor. Pentru cei mai tineri „oameni ai apelor” de la LPS, sezonul de vară se anunță a fi unul de excepție. După ce a câștigat titlul continental în proba de canoe 4 pe distanța de 1.000 de metri (C4X1.000 m) și s-a clasat pe locul șase în finala probei de C1X1.000 m de la Campionatul European de juniori de la Poznan (Polonia), Cosmin Simion a „recidivat” la Campionatul Mondial rezervat aceleiași categorii de vârstă. Ediția de anul acesta a CM a avut loc, zilele trecute, în capitala Rusiei, Moscova, iar Simion a dat marea lovitură. Sportivul în vârstă de 17 ani a cucerit aurul, alături de coechipierii săi din canoea de 4, tot pe distanța de 1.000 de metri, iar acel loc șapte din finala de C1X1.000 m vine să arate că are brațe de fier și pentru proba individuală. Alături de Simion, la Mondiale au mai concurat alți doi kaiaciști constănțeni, Marius Călătoae și Daniel Ticheaua, ambii de la LPS. Aflați la prima participare într-o competiție de asemenea anvergură, ei nu s-au calificat în finale, dar au demonstrat că au calități ce îi pot propulsa, în viitor, în mărci medaliate la CE sau CM. „Toți trei vor rămâne la categoria juniori și la anul. În acest sezon, au acumulat experiență și sunt convins că, la anul, rezultatele vor fi și mai bune”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul celor trei sportivi, prof. Ionel Rață. 14 elevi în două grupe de performanță Sub comanda tehnicienilor I. Rață și Valeria Cârjaliu, se pregătesc 14 sportivi, incluși în două grupe de performanță. Printre numele despre care, cu siguranță, vom mai auzi, se află Elena Lescaie, Claudiu Bătrânu, Cristian Șerban (toți membri ai lotului național de juniori II), Elena Barbu, Mădălina Călătoae, Marinela Matei și Mirela Purice, care vor concura, în week-end, la Campionatul Național de la Bascov și la Concursul Național de selecție pentru alcătuirea loturilor naționale de juniori I și II ale României. Profesorul Rață, patru ani antrenor al lotului olimpic al Spaniei Șansa acestor copii este că l-au întâlnit și au intrat pe mâna profesorului Ionel Rață. Tehnician de valoare incontestabilă, Rață a demonstrat, la Constanța, că poate scoate rezultate și din piatră seacă, dar cel mai important punct ce apare în CV-ul său se leagă de perioada anilor 2000 - 2004, în care a antrenat lotul olimpic de canoe al Spaniei. Sub comanda sa, palmaresul „armadei” iberice s-a îmbogățit cu o medalie de argint la Campionatele Mondiale, o medalie de argint și una de bronz la Campionatele Europene, vârful fiind atins la Jocurile Olimpice de la Atena 2004, cu un titlu de campion olimpic. „De anii petrecuți în Spania se leagă cele mai frumoase amintiri și cele mai mari satisfacții profesionale. Am beneficiat de condiții de excepție, iar rezultatele au fost pe măsură. După această experiență, acum, îmi doresc să câștig medalii la JO cu acești copii”, ne mărturisește profesorul Rață. Aria de selecție - satele din Constanța și din județele limitrofe Un kaiacist sau un canoist de valoare nu răsare peste noapte. E nevoie de mulți ani de muncă, de efort fizic uriaș, mai ceva ca la galere. Profesorul Ionel Rață ne prezintă circuitul performanței. „Această disciplină sportivă îi mai atrage foarte rar pe elevii din oraș. De aceea, mergem să căutăm copii în satele din județul Constanța și din județele învecinate - Galați, Brăila, Călărași sau Tulcea. Trialurile sunt foarte severe, avem nevoie de elevi sănătoși, care să aibă calitățile motrice necesare sportului. Când declanșăm acțiunile de selecție, de două-trei ori pe an, intrăm în zeci de școli și vedem sute de copii. Îi alegem, îi testăm într-o primă fază, apoi trimitem părinților scrisorile de intenție. Oferta noastră este foarte bună pentru familiile cu venituri modeste. Copiii vor beneficia de masă și casă gratuite, își continuă școala la LPS și, cel mai important, au șansa de a face carieră în sport. O medalie de Jocurile Olimpice le va schimba complet viața, lor și familiilor lor. Dacă părinții sunt de acord, îi luăm pe copii la Constanța, unde sunt supuși unui nou set de teste, mult mai amă-nunțite. În cinci zile, ne edificăm asupra potențialului. Cei selecționați sunt imediat transferați la LPS”, ne explică interlocutorul nostru. În primele luni de kaiac-canoe, sportivii vor efectua șase antrenamente pe săptămână, apoi „rația” va crește la nouă pe săptămână. „În acest sistem, am reușit să câștigăm, mai ales în ultimii trei ani, peste 20 de medalii la regate interne și internaționale”, ne mai spune Ionel Rață. Au remorcă de 5.000 de euro, dar nu și microbuz! La capitolul dotări, secția de kaiac-canoe de la LPS nu stă foarte rău. Cu sprijinul auto-rităților locale, anul acesta, la baza nautică de pe malul lacului Tăbăcărie au fost amenajate trei camere, în care pot fi cazați 14 sportivi. Complexul include bacul de pregătire de iarnă, unde se poate vâsli pe timp de iarnă, sală de forță și sală de mese. Nu sunt probleme la capitolul căldură, pentru că imobilul are propria sa centrală termică. S-au cumpărat ambarcațiuni noi, antrenamentele sunt coordonate de antrenori de la bordul unei șalupe cu motor, iar bărcile sunt transportate la concursuri cu o remorcă specială, care a costat 5.000 de euro. Există, însă, și o mare problemă. LPS-ul, unitate de elită a sportului școlar românesc, nu dispune de un microbuz. După seria de memorii depuse la sediul ministerului, la Constanța a ajuns, în cele din urmă, un microbuz, dar a fost direcționat, sub mandatul fostului inspector general, - oare după ce criterii? - către CSS Medgidia, club care se zbate într-o cumplită submediocritate! Alo, inspectoratul, se aude?