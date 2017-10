Gemenele zâmbăreţe

Surorile Ana Maria și Bianca Victoria Ivanov joacă baschet la CS Phoenix

Gemenele zâmbărețe

Două gemene din Constanța, Ana Maria și Bianca Victoria Ivanov, joacă baschet la CS Phoenix și își doresc să-l întreacă în performanțe și celebritate pe Michael Jordan. Până una-alta, încing podeaua și panourile sălii de la „Lucian Blaga“. În vârstă de 10 ani, Ana Maria și Bianca Victoria Ivanov sunt surori gemene (Ana s-a născut prima, iar Bianca, la distanță de… 10 minute), sunt eleve în clasa a IV-a B la Liceul „Lucian Blaga” (învățătoare, Iuliana Gîrbă), iar marea lor dorință este de a ajunge jucătoare de baschet la cel mai înalt nivel. Au început baschetul în urmă cu trei ani, la CS Phoenix, club la care activează și în prezent, iar în palmares, și-au trecut deja o primă performanță: titlul de vicecampioane naționale la mini-baschet, câștigat, anul acesta, în turneul de la Brașov. Mai mult, Ana Maria a fost inclusă în Top 5 al României, la categoria sa de vârstă. „Jucătorul meu preferat este Michael Jordan, am poza lui și pe desk-top-ul calculatorului. Am văzut meciuri cu el din campionatul Americii, NBA, purta numărul 23 și era cel mai bun de la Chicago Bulls. Sper să ajung și eu o jucătoare la fel de bună”, ne spune Ana Maria. „Am fost și la gimnastică, de la 3 la 6 ani, apoi i-am spus mamei că vrem să mergem la baschet. Dorința noastră este să câștigăm toate meciurile, să fim pe locul întâi, să ne vadă oamenii la televizor și să ne aplaude”, completează Bianca. Surorile Ivanov sunt foarte muncitoare. Săptămânal, participă la trei antrenamente, dar și la meciul amical, „în familie”. Despre ele, antrenorul Cristian Mânăstireanu spune că sunt ordonate, disciplinate, luptătoare și foarte ambițioase. „Vă relatez pe scurt un singur episod. În vară, la Campionatul Național, după finala pierdută la mare luptă, Ana Maria și Bianca plângeau de nu mai știam cum să le opresc. Le-am explicat că și înfrângerile fac parte din sport, că nu poți câștiga la infinit. Până la urmă, au înțeles că trebuie să se pregătească și mai bine, ca, la anul, să fie ele pe locul întâi”, ne-a povestit Cristian Mânăstireanu. Încântate de antrenamentele sârbului Vlaski Fetele sunt foarte bucuroase că, începând din noiembrie, lucrează cu un antrenor străin, sârbul Vladimir Vlaski. „Domnul profesor ne corectează fiecare element, ne felicită când jucăm bine, dar ne și ceartă atunci când greșim. Pentru a comunica și mai bine, învățăm limba engleză. Antrenamentele sunt mai intense, dar ținem ritmul”, spune Ana Maria, cea care, împreună cu o altă jucătoare de valoare, Ștefania Gușă, poartă, pe rând, banderola de căpitan de echipă. „Îi invităm pe constănțeni, în fiecare duminică, de la ora 18.00, la sala Liceului Lucian Blaga, să vină să ne vadă la meci”, transmite Bianca. Gemenelor Ivanov le place nu numai sportul, ci și școala. Sunt foarte bune la matematică, iar în timpul liber, dansează și ascultă muzică. „Disco, pop, orice fără manele sau populară”, precizează fetele. *** Pentru prima oară în istoria baschetului autohton, România ar putea primi din partea FIBA dreptul de a organiza Campionatul Mondial feminin Under 17 din 2012. După ce Federația Română de Baschet și-a anunțat oficial intenția de a organiza întrecerea mondială rezervată junioarelor, forul inter-național a programat o inspecție a sălilor care ar putea găzdui meciurile din CM 2012. Conform FIBA, România a intrat în cursa pentru organizarea CM 2012 împotriva unor adversare redutabile, precum Olanda și Belgia, țări cu un potențial net superior din punct de vedere financiar și logistic.