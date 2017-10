Astăzi, de la ora 18, în direct la GSP TV, FC Brașov - FC Farul

Gazdele sunt favorite certe

Cu doar patru puncte câștigate în cele 12 meciuri de până acum din retur, contraperformanță care a împotmolit-o la retrogradare, Farul are o nouă misiune dificilă, jucând la Brașov, formație care trage a cupele europene. Securea retrogradării pe care o are Farul deasupra capului e de la meci la meci tot mai ascuțită. Cu un egal și 10 înfrângeri în ultimele 11 partide, constănțenii sunt extrem de aproape de eșalonul secund, iar astăzi susțin o altă confruntare extrem de grea, acasă la FC Brașovul selecționerului Răzvan Lucescu, formație care n-a abandonat lupta pentru Europa și care vine după o înfrângere cu cântec la Bistrița, nepermițându-și să risipească alte puncte. În plus, Farului îi lipsește gol-geterul, Chico, suspendat din cauza cumulului de cartonașe. FC Brașov e favorita certă a meciului, dar constănțenii spun că se vor agăța de orice oportunitate pentru a nu pierde. „E rușinos că am acumulat doar patru puncte în retur. La Brașov, mergem să jucăm. În deplasare am evoluat mai bine decât acasă, ne simțim mai în largul nostru. Sperăm să nu mai avem parte de un arbitraj potrivnic”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Cristi Cămui, consilierul tehnic al Farului. „Trebuie să strângem rândurile foarte repede, pentru că ne așteaptă un meci greu cu Farul. Oaspeții au șanse mici de a evita retrogradarea, dar sunt periculoși”, a declarat Lucescu jr. Și gazdele au absențe în formula de bază. Fundașul dreapta Rui Duarte și stoperul Abrudan sunt suspendați, după galbenele de la Bistrița. De asemenea, D. Coman și Măldărășanu nu sunt refăcuți complet. Formația probabilă a Farului: Curcă (cpt.) - Mățel, Pătrașcu, Pahor, Vukomanovic - Băcilă, Rusmir, Ben Teekloh, Gerlem (E. Nanu) - Voiculeț (Fatai) - Pantelie. Arbitrează Teodor Crăciunescu (Rm. Vâlcea); asistenți, Bogdan Velicu (București), Mihai Artene (Vaslui); rezervă, Istvan Kovacs (Carei); observatori, Mircea Salomir (Cluj), Mircea Stoenescu (București).