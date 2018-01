Gata vacanţa pentru luptătorii constănţeni. Cantonament lângă Bâlea Lac

Gata vacanța pentru luptătorii constănțeni. Cantonament lângă Bâlea Lac

Luptătorii de la LPS „Nicolae Rotaru“ Constanța au trecut rapid peste sărbătorile de Crăciun și s-au întors pe saltea. Ieri, 21 de sportivi, cu vârste cuprinse între 11 și 19 ani, au plecat într-un cantonament de o săptămână, în comuna Căpățânenii Pământeni (județul Argeș), în „inima“ Carpaților, la doar 60 km de Bâlea Lac, acolo unde vor avea de tras serios în această perioadă de „acumulare“.Luptătorii sunt însoțiți de cei trei antrenori ai clubului, Ioan Giuglea, Valentin Dobrin și Valentin Ștefan. Singurul sportiv care nu ia parte la acest cantonament este Andrei Savu, aflat în pregătire, la Poiana Brașov, cu lotul național de juniori.Prima competiție oficială din calendarul Federației Române de Lupte este programată în perioada 9-11 martie: Turneul de calificare și verificare pentru cadeți, la lupte greco-romane, libere și feminine, locația fiind încă necunoscută.În primul week-end al lunii martie, cel mai probabil la sala Liceului cu Program Sportiv, va avea loc cea de-a șaptea ediție a Memorialului „Ioan Bărbătei”, ce strânge an de an sute de luptători de toate vârstele, din Dobrogea și împrejurimile ei.Antrenorul emerit Ioan Bărbătei s-a stins din viață în ianuarie 2011, la vârsta de 63 de ani, în urma unui infarct. De-a lungul carierei, a format sportivi de excepție, precum actualul președinte AJL Constanța, Gigi Pambuca, Vasile Vicol, Ionel Holbură, Narcis Giurăscu sau Ioan Pascu.Luptătorii de la LPS „Nicolae Rotaru” și CS Farul, cei care în 2017 au acaparat podiumurile competițiilor naționale și internaționale, au avut parte de o surpriză înaintea plecării în cantonament. Moș Crăciun i-a premiat pe tinerii luptători, pentru a le da un impuls înaintea debutului de an.Cei 10 aleși - Osman Alcan, Ștefan Popa, Constantin Păun, Amalia Rătunzeanu, Florin Ghiorghe, Cristina Pintilie, Andrei Savu (toți LPS „Nicolae Rotaru”), Răzvan Arnăut, Florin Tița și Nicolae Boantă (CS Farul) au primit din partea lui Vasile Vicol și a lui Dan Samson câte o recompensă financiară și un pachet cu dulciuri, pentru a începe anul cât mai în forță și a-i motiva să se autodepășească.„Ar fi foarte bine dacă din puținul nostru am reuși să ajutăm și noi la rândul nostru. Am fost clădiți în tradiția luptelor, nu putem să nu fim recunoscători. Așa ne-a clădit maestrul Bărbătei, s-a luptat pentru ca noi să devenim astăzi oameni cu un caracter puternic, ne-a fost ca un tată. Nu putem să nu întoarcem favorul tinerilor luptători constănțeni. Se vede o ascensiune în luptele constănțene de când s-a implicat fostul meu coleg, președintele Gigi Pambuca. Au luat naștere și noi cluburi în județ, la Limanu-2 Mai, Cumpăna, Ovidiu, acolo unde au fost descoperiți tineri cu reale perspective. A început anul 2018 și sunt sigur că așteptările sunt din ce în ce mai mari, îi cunosc pe copii, știu cât de talentați sunt și sunt sigur că vor avea un an cel puțin la fel de bogat ca precedentul”, a declarat Vasile Vicol.