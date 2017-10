România - Olanda, meci echivalent cu o calificare la turneul final

Gata, e timpul să mergem la EURO!

„Portocala mecanică" este neînvinsă de patru ani în preliminariile unui turneu final. Sâmbătă, România va încerca să întrerupă seria succeselor olandeze și să facă pasul cel mare către EURO 2008. Inteligență, eficiență, atenție maximă - aceste trei „ingrediente" nu trebuie să lipsească din „rețeta" pregătită de selecționerul Victor Pițurcă, aflat în fața unei calificări pe care suporterii tricolorilor o așteaptă de opt ani. Generația lui Chivu, Mutu și Lobonț susține la Constanța testul maturității. După ce a lipsit de la ultimele competiții majore, Naționala României are acum toate atuurile pentru a reveni în elită. Că vom încheia preliminariile pe locul întâi sau doi, contează mai puțin, important este să ajungem la Europenele din Austria și Elveția. Pițurcă știe că o echipă mare trebuie să aibă în primul rând o apărare sigură, motiv pentru care va alinia un 11 preponderent defensiv, cu patru fundași și trei închizători. În avanposturi, Marica va fi trimis lângă Mutu, deși, la antrenamentul de vineri, Pițurcă l-a folosit, la derută, pe Daniel Niculae. Nicoliță este responsabil cu hărțuirea, iar de reflexele „Pisicii" Lobonț depinde în bună măsură soarta partidei. Zeița Fortuna sperăm să fie tot de partea noastră. „Ca să batem Olanda, trebuie să jucăm așa cum am făcut-o în tur, la Rotterdam, cu un plus de atenție la finalizare. Avem și avantajul publicului constănțean, care de fiecare dată ne-a împins către victorie. Poate o va face și de data aceasta. Toți jucătorii olandezi, de la linia de mijloc în sus, sunt periculoși, știu să profite de orice greșeală. Dacă nu comitem erori, nu avem cum să pierdem acest joc", a declarat, la conferința de presă de vineri, selecționerul român. Atenție la cartonașele galbene Despre arbitrul Vassaras, Pițurcă a spus că este foarte valoros și exigent, dar nu ezită să arate cartonașe la orice fault, indiferent că este vorba de Mutu sau van Nistelrooy. „Este o problemă pentru noi, mulți jucători au cartonașe galbene. Sper să nu mai primim avertismente, pentru că și meciul cu Luxemburg se anunță dificil", a declarat tehnicianul.