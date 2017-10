GALERIE FOTO / VICTORIE IMPRESIONANTA PENTRU FC VIITORUL CONSTANTA în fata APOEL Nicosia. Scor final 1-0

1

viitorul si constantenii

Frumos spectacol! Daca se juca in oras, pe un stadion cu 20000 de spectatori in tribune, cum era? Rusine autoritatilor locale ca acest oras nu are sala si stadion. Rusine celor care cu ceva ani in urma au dat spre folosinta gratuita stadionul unui club care niciodata nu a urmarit realizarea inaltei performante, ci doar interesele unor grupuri de oameni ce au gravitat in jurul echipei. Ce se va intampla daca Viitorul se va califica in grupe? Toata Europa va afla ca echipa campioana, din orasul - port Constanta, de la malul marii, joaca la Ploiesti ca nu are stadion. Las ca se face la Tg. Jiu si la Alexandria. Anul viitor vor juca acolo, pentru diversitate. Stimati jurnalisti constanteni, puteti demara o campanie de presa pe acest subiect?