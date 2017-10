Galerie FOTO. SIMONA HALEP SCRIE ISTORIE! A CÂŞTIGAT TURNEUL WTA DE LA DUBAI

Galerie FOTO. SIMONA HALEP SCRIE ISTORIE! A CÂȘTIGAT TURNEUL WTA DE LA DUBAI

Sâmbătă seara, jucătoarea română de tenis Simona Halep a cucerit titlul de la turneul din Dubai. Halep a învins-o pe Karolina Pliskova, scor 6-4, 7-6 (7-4), într-un meci ce a durat o oră și 47 de minute. Acesta este al zecelea titlu cucerit de româncă."Mulțumesc tuturor care m-au sprijinit. Este greu să explic în cuvinte cum mă simt. Este un titlu important. Sunt fericită! Știam că are un serviciu bun, așa că mi-am antrenat returul. Am dorit că câștig titlul și am făcut totul pentru asta. Am stat concentrată punct cu punct și am făcut tot ce am putut", a declarat Halep la finalul meciului.sursa foto: WTA