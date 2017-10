Galerie foto. Meci dramatic. HCM Constanța învinsă la diferență de un punct de CSM București

1

O relatare de 2 bani

De ce nu se mentioneaza in acest articol care au fost cauzele pentru care George Buricea a luat cartonas rosu ? Daca autoarea articolului ar fi fost la meci ar fi stiut . Iata care a fost filmul evenimentelor. Inainte de repunerea constanteana de la centru dupa golul primit (30-31) cu doar 2 secunde pana la finalul meciului fostul jucator al Stelei si al nationalei Romaniei Iulian Stamate a obstructionat intentionat luand cartonas rosu direct iar in momentul in care se indrepta catre vestionare a facut semne obscene catre tribuna. Buricea evoluand pe extrema a fost foarte aproape de evenimente imbrancindu-l pe pe bucurestean. La ultima faza a meciului nu Angelovski a aruncat la poarta CSM-ista ci Stavrositu. Cand trimiteti pe cineva la anumite evenimente sportive poate ar trebui ca acea persoana sa cunoasca sportul respectiv si sa relateze intocmai ceea ce a vazut nu din auzite sau din fata televizorului . Unde esti tu Liviu Bruckner ? Unde esti tu Gabi Milcescu ? Ce redatie, ce vremuri ce oameni. Acum orice neavenit se da mare cronicar sportiv.