Galerie foto / Mărire şi decădere. CSS1, brandul ascuns printre ruine şi bălării

Galerie foto / Mărire și decădere. CSS1, brandul ascuns printre ruine și bălării

O veche vorbă din popor spune așa: „Omul sfințește locul“! Loc sfânt a fost odată și Clubul Sportiv Școlar nr. 1 din Constanța, o pepinieră de campioni, din care a rămas însă numai numele. Un brand ascuns printre ruine și bălării, care nu mai poate fi asociat cu performanța. Cum s-a ajuns însă aici? E poveste lungă…De șase ani, baza sportivă a CSS 1 este un adevărat șantier. În 2009, s-a pornit un proiect pentru construirea unei săli performante, în spatele sediului vechi, aflat acum în paragină totală. Noua sală a fost ridicată și încuiată, programul fiind sistat din cauza fondurilor care nu au mai venit.În septembrie anul trecut, în locul directoarei Cristina Costara a fost numită Nicoleta Copoiu, care, alături de directorul adjunct Iulian Popa, spera să facă inaugurarea noii săli. În urmă cu aproximativ șapte luni, conducerea instituției ne declara că demersurile către Ministerul Educației Naționale (MEN) și Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) au fost făcute și se așteaptă fondurile.Între timp, se pare că lucrurile nu au mers pe un făgaș drept, iar la începutul anului acesta, firma de construcții care se ocupa de proiect a dat în judecată clubul pentru a-și primi banii pentru lucrările prestate până în acel moment.Datoria a fost plătită din fondurile venite de la minister, după cum ne-au declarat Nicoleta Copoiu și Iulian Popa: „Am făcut adresă la minister și inspectorat pentru a primi bugetul și astfel am achitat datoriile; acum, firma ne-a dat iar în judecată, vor să se retragă din proiect. Noi am făcut toate demersurile, însă banii nu vin direct către noi și nici nu vin toți odată”.Așadar, lucrurile nu sunt bătute în cuie nici măcar în privința sălii, ce să mai vorbim de terenuri, parcare și gard, care arată ca după război. Aducând din nou în discuție posibilitatea atragerii unor agenți economici pentru a susține clubul, cei doi directori au declarat: „Nu sunt dispuși să investească. CSS1 e gata să colaboreze și să facă protocoale cu oricine vrea”.I-am întrebat pe cei doi cum s-au acomodat cu activitățile manageriale și dacă nu ar fi mai bine ca CSS1 să aibă un manager. „Noi am făcut tot ce a depins de noi. Unde nu am știut, am întrebat. Nu cred că dacă ar fi fost altcineva ar fi făcut mai multe. Depindem de mulți factori. La conducerea CSS1 trebuie să se afle un cunoscător al sportului, un om de sport”, ne-au spus Nicoleta Copoiu și Iulian Popa.În această situație, în care viteza cu care se desfășoară lucrurile este cea a unui melc, Dragoș Ciucan, inspector școlar specialitate educație fizică în cadrul ISJ, ne-a declarat: „În urma demersurilor făcute de echipa de la CSS1, am reușit să achităm datoriile către firma de construcții. Lucrurile se mișcă lent, tipic românesc. Știu că directorii se vor duce la București și sperăm ca lucrurile să se rezolve, pentru că ar fi păcat să pierdem o așa investiție. ISJ a făcut toate demersurile necesare către forurile superioare și situația este cunoscută. Situația ține de minister și de fondurile alocate pentru investiții. Din păcate, rezultatele astea sunt pentru că probabil unii dintre mai marii educației românești consideră că un proiect de genul acesta care ar sprijini în mod direct performanța nu trebuie dus la capăt”.