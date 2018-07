GALERIE FOTO / Marica, alături de Lizeta Haralambie, la Caelia Beach

Ciprian Marica și-a postat recent, pe contul oficial de Instagram, o fotografie făcută recent, în data de 10 iunie, pe plaja Caelia din Mamaia, în care apare alături de avocata Lizeta Haralambie, cea care a câștigat, astăzi, licitația pentru sigla FC Farul.

„Before the money, there was love!”, a scris Ciprian Marica.