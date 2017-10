Galerie foto / Maratonul Nisipului, succesul unei competiţii unicat în Europa

Ieri, în stațiunea Mamaia

Galerie foto / Maratonul Nisipului, succesul unei competiții unicat în Europa

Ieri, stațiunea Mamaia a găzduit cea de-a doua ediție a Maratonului Nisipului, singurul maraton care se desfășoară pe nisip din Europa. Competiția a adunat la start aproximativ 400 de participanți la cele patru probe, cursa de 10 km, semi-maraton, maraton și cursa Family Run. Iubitorii sportului nu au ținut cont de vremea capricioasă și au venit din toate colțurile țării, ba chiar unii mai aventurieri au venit de pe alte continente pentru a alerga pe nisipul litoralului românesc.Maratonul Nisipului este un concurs dedicat sportivilor amatori și nu numai. Principalul obiectiv este să atragă cât mai mulți oameni la mișcare, indiferent de vârstă.„Prin unicitatea sa, Maratonul Nisipului reprezintă un eveniment care a atras atenția comunității sportive internaționale, sens în care avem participanți din nouă state. Ne bucură această participare numeroasă la a doua ediție, sperăm ca de la an la an să aducem cât mai mulți pasionați ai sportului pe litoralul românesc. La Family Run ne dorim să promovăm mișcarea în familie, precum și sportul de masă. La Family Run avem concurenți de la 2 până la 70 de ani”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Daniel Antonaru, preșe-dintele Asociației Sportive SanaSport, organizatorul evenimentului.Anul trecut, competiția de la Constanța a atras 150 de participanți, iar anul acesta practic și-a dublat numărul de concurenți.„Avem participanți din mai multe țări precum SUA, Marea Britanie, Rusia, Republica Moldova, care au și câștigat, Coreea de Sud, Malaezia. Am avut o puternică promovare în mediul online, precum și cu partenerii noștri, asociații sportive care ne-au sprijinit în demersul nostru. Prin acest maraton ne bucurăm că am reușit să înscriem orașul Con-stanța pe harta internațională a mara-toanelor, ne bucură faptul că alergarea pe nisip devine un sport practicat de cât mai mulți pasionați”, a mai adăugat Daniel Antonaru.Printre cei care au ajuns la linia de finiș, l-am întâlnit pe Andrei Andrieș, în vârstă de 69 de ani, din Roman, care a participat la proba de semi-maraton.„Am alergat la mai multe competiții și am venit special pentru acest maraton. Alerg de vreo 10 ani, de când am ieșit la pensie”, ne-a spus veteranul.Venind în pas alergător de pe traseu, Cho Sung Min, concurent la proba de semi-maraton, își primește medalia de participare cu un zâmbet larg. Originar din Coreea, Cho Sung Min este venit în Constanța în interes de serviciu, însă a aflat de pe internet de maraton și nu s-a dat în lături de la o asemenea provocare, mai ales că se antrenează de patru ori pe săptămână.La proba Family Run, s-au aliniat la start atât nepoți, cât și bunici. Cele mai nu-meroase echipe au fost cele cu patru membri, printre care și familia Vasilescu, venită din București, împreună cu cei doi copii în vârstă de 7 ani și 7 luni și 2 ani și 7 luni, mezinul familiei fiind unul dintre cei mai tineri participanți.Dacă unii au alergat de plăcere, alții au avut o cauză, astfel membrii centrului de autism „Marea Neagră” au alergat legați între ei, pentru a-și demonstra solidaritatea și legătura față de persoanele ce trec prin momente de dificultate. La competiție, a mai fost prezent și primarul orașului Murfatlar, Valentin Saghiu.La cursa de 10 km, câștigătorii sunt: Maxim Răileanu, din Chișinău, urmat de Vasile Sabin (Asociația SanaSport Constanța) și de Gheorghe Romașcanu, de la Asociația Sportivă CS Pompierul Constanța. La aceeași probă, la categoria feminină, ocupantele podiumului sunt: Adela Săraru (Constanța), Elena Moruzov (CSM Danubius Tulcea) și Mirela Mihai (București). La cursa semi-maraton, 21 km, la proba masculină cei trei câștigători: Ghenadie Timbalist (Cahul - Republica Moldova), urmat de Ionuț Marian Purcea (Mișcarea CFR București) și George Bulgaru (CSM Danubius Tulcea). La feminin, podiumul a fost ocupat de: Antonia Mariș (Drobeta Turnu Severin), Mihaela Maria Bide (Constanța) și Albertina Cozbâc (Valu lui Traian).Cei mai curajoși, care au participat la cursa maraton de 42 de km și au cucerit podiumul sunt: Florin Șomiu (București), Florin Marcel Laza (CSU Galați) și Igor Ținbalari (Chișinău); la proba feminină, câștigătoarele sunt: Nicoleta Ciortan (Tulcea), Maria Veliscu (București) și Marcela Diana Vlad (SanaSport Constanța).Proba Family Run a fost câștigată de familiile: Romică și Andrei Oruz, pe locul întâi, Nicoleta și Elena Nastasia Fotu, pe locul al doilea și Claudiu și Silviu Matei Popa, pe locul al treilea.