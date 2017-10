Galerie foto. HCM Constanţa, încă un semnal de alarmă privind viitorul echipei

Galerie foto. HCM Constanța, încă un semnal de alarmă privind viitorul echipei

Astăzi, echipa HCM Constanța și conducerea clubului constănțean au organizat o conferință de presă, în care au tras încă un semnal de alarmă asupra situației financiare în care se află formația. Reamintim faptul că HCM nu va putea accesa fonduri de la Consiliul Județean Constanța, deoarece se află în litigiu cu acesta. Jucătorii sunt neplătiți de cinci luni, iar continuarea sezonului se face cu greu. Mare întrebare este: ce se va întâmpla la vară?„Am organizat această conferință ad-hoc pentru a trage un semnal de alarmă în ceasul al 12-lea, despre ce se va întâmpla cu sportul constănțean în general și în mod special cu echipa noastră. E foarte simplu să spui că nu se poate. Mai marii organizatori ai județului să încerce să găsească soluții. Vom încheia sezonul, însă de la vară, cu părere de rău spun că această echipă s-ar putea să fie nevoită să tragă obloanele”, a declarat directorul executiv Nurhan Ali.„Din punctul meu de vedere, treaba este foarte clară. Este rea voință. În vară când au început problemele, am avut o discuție cu domnul Dragomir, pe atunci se lucra la acea ordonanță, dânsul a spus că atunci când va fi dată, problemele vor fi rezolvate și banii vor veni. După ce ordonanța a fost dată, a mai spus că va aștepta să apară în Monitorul Oficial, după ce a apărut în Monitorul Oficial, a ridicat o altă problemă privind normele metodologice. A mers la doamna ministru, care i-a spus că nu are ce norme să îi dea. Dânsul a spus că echipa HCM și sportul constănțean este în litigiu cu CJC și nu are cum să dea acești bani. Tot timpul a ridicat o altă problemă”, a mai adăugat George Buricea.