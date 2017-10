Liga a II-a la fotbal, Seria I

Galerie Foto - FC Farul, remiză albă cu FC Clinceni

„Marinarii” s-au mișcat destul de bine în prima repriză, și-au creat situații bune de a marca, prin Igi-roșanu (min. 9 și 25) și Scărlătescu (min. 11 - bară), însă golul nu a venit. În repriza secundă, Clinceniul a echilibrat balanța, lupta s-a mutat mai mult spre centrul terenului, devenind una surdă, astfel încât scorul final, 0-0, este unul just.„Mă bucur că am schimbat atitudinea și mentalitatea băieților, care joacă acum ce vreau eu. Am întâlnit o candidată la promovare, cu jucători care au evoluat la Liga I, bine organizată. Rezultatul e important, dar era greu să schimb radical totul în scurtul timp de când sunt la echipă. Am încredere în jucători, deși aștept mai mult de la unii”, a declarat, după meci, antrenorul Ștefan Nanu, citat de liga2.ro.Tehnicianul a mai spus că la Farul vor mai veni doi jucători, Bârză și Zuluf.FC Farul: Puia, Băjan, Ghinea, Bumbac (cpt.), Mansur, Scărlătescu (min. 81, Florea), Tothăzan, Apostol, Lădaru (min. 65, Barna), Cristea (min. 90, Coteanu), Igiroșanu.