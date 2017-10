Galerie FOTO. El e "ultimul mohican" al radioamatorismului!

1

........

Si cu ce se mananca pana la urma radioamatorismul? Din articol am inteles ca e distrus acest ''sport''..... Dar din putinele informatii care au fost transmise in articol inteleg ca este un nene cu o statie in mana si vorbeste cu alti nene care au si ei statii. Pai si unde dracu e pe cale de disparitie ca un sfert din masini au statii de emisie recepție montate pe ele. Articol de doi bani... Jurnalista de doi bani si cu creier de gaina turbata.