GALERIE FOTO /Dacia 1300 din 1974. Ce buget ar fi necesar pentru a circula din nou pe şosele?

GALERIE FOTO /Dacia 1300 din 1974. Ce buget ar fi necesar pentru a circula din nou pe șosele?

Cristian Alexandru, cititor „Cuget Liber”, îi întreabă pe specialiștii auto, mai exact în Dacia, cam ce buget ar fi necesar pentru a readuce pe șosele o Dacia 1300 aflată într-o stare deloc grozavă.„Am deja o Dacie Duster, dar vreau să mai cumpăr și un autoturism Dacia 1300, o mai veche pasiune. Am găsit o asemenea Dacie pe un site de vânzări auto, prezentată de vânzător drept un autoturism de epocă pentru colecționari. Spune că este în stare de funcționare, dar nu mai are ITP valabil, nici asigurare.Din ce am văzut, trebuie lucrări de tinichigerie, vopsitorie, reparații motor, direcție, electrică, tot interiorul: bord, volan, scaune, tapițerie.Par lucrări complexe, poate cineva estima un buget necesar? Vă mulțumesc!”, a transmis cititorul nostru.XXXPrețul de vânzare al mașinii, fabricată în anul 1974, este de 345 euro, dar, personal, cred că, pentru a circula din nou în siguranță pe șosele, ar mai fi nevoie de vreo 2.000 de euro.Dacă ați trecut prin experiențe similare, sigur îl puteți sfătui!