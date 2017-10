Liga Campionilor la volei

Galerie foto / CVM Tomis a debutat cu stângul în play-off 12

Miercuri seara, în Sala Sporturilor, CVM Tomis a cedat în fața rușilor de la Lokomotiv Novosibirsk, scor 0-3 (21-25, 15-25, 20-25), în meciul contând pentru turul în play off 12 al Ligii Campionilor. A fost un meci s-a desfășurat pe nerăsuflate. Pe de o parte erau rușii, cu fețe senine, pe de altă parte, erau constănțenii, îngrijorați și demoralizați."Sunt o echipă foarte bună, îi știam dinaintea meciului că este o echipă de temut de renume. Am încercat să profităm de faptul că am avut în față un adversar de calibru și am dat din noi tot ce am avut mai bun", a declarat centrul CVM-ului Sergiu Stancu.CVM Tomis va disputa returul etapei pe data de 18 februarie, la Novosibirsk.