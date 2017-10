GALERIE FOTO / "Cuget Liber" marş triumfal la Cupa Presei. Robert Bak - din nou campion!

2

pt logicianul

Draga dle logician, randurile de mai sus reprezinta o stire de ultima ora, in care sunt prezentate pe scurt doar rezultatele colegilor de la Cuget Liber. Am precizat foarte clar, amanunte in editia de maine. Cat despre faptul ca n-am avea voie sa scriem despre rezultatele colegilor de la Neptun / Telegraf, da-mi voie sa iti spun ca gresesti. De fapt, stii foarte bine ca gresesti, dar ai simtit nevoia sa fii putin rautacios. Poti consulta arhiva si vei gasi cronicile celor 12 editii. Sporuri maxime!