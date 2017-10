GALERIE FOTO cu tenismanul constănţean HORIA TECĂU, alături de o SUPER-MAŞINĂ

GALERIE FOTO cu tenismanul constănțean HORIA TECĂU, alături de o SUPER-MAȘINĂ

Constănțeanul Horia Tecău, cel mai bine clasat jucător român de tenis în clasamentul mondial, a făcut, în urmă cu câteva zile, o ședință foto foarte interesantă pentru BMW România.Horia are un contract de parteneriat în 2013 cu BMW România, prin care, în schimbul imaginii pe care o face acestei mărci de mașină, el primește în folosință orice model atunci când merge în țară. El s-a îndrăgostit de BMW Touring, alături de care a făcut și o ședință foto profesionistă, organizată, evident, de BMW România. Aceasta a avut loc la 25 martie, în București, în două locații. Pentru fotografiile din aer liber a fost folosit Baza lui Dinu Pescariu, de pe Barbu Văcărescu, iar pentru cele din interior echipa s-a mutat în Pantelimon, la Exporom.„Fiecare zi este o zi bună când o încep la volanul noului BMW Touring. Indiferent dacă am mers la munte, pe viscol, sau pe litoral, cu patru genți în portbagaj, m-am simțit în siguranță, m-am simțit elegant și sportiv. Îmi place mașina pe care o conduc și am încredere în ea”, a declarat Tecău referitor la limuzina alături de care s-a fotografiat și pe care o conduce atunci când se află în România.