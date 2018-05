GALERIE FOTO / CSM București, învinsă la scor de Gyor în semifinala Ligii Campionilor

CSM București a ratat calificarea în finala Ligii Campionilor la handbal feminin, după ce a fost învinsă de echipa maghiară Gyori Audi ETO KC cu scorul de 26-20 (12-10), sâmbătă, în prima semifinală desfășurată la turneul Final4 al competiției, găzduit de Papp Laszlo Sportarena din Budapesta.Campioana en titre a câștigat meritat, la capătul unui meci pe care l-a dominat la toate capitolele, și a făcut un nou pas către al patrulea său trofeu, după cele din 2013, 2014 și 2017.Campioana României a plătit prețul celor două perioade ''moarte'', în care nu a reușit să marcheze, zece minute în prima repriză și zece în a doua.Scor final 26-20.Min. 56. Gyor înscrie în poarta goală și conduce cu 24-18 în prima semifinală.Min. 55. Cinci goluri avans pentru Gyor și zarurile par să fie aruncate. 23-18Min. 51. Gyor se detașează la patru goluri și are om în plus, scor 20-16.Min. 47. CSM ratează șansa trecerii în avantaj și apoi chiar și un 7 metri, iar Gyor profită din plin și trece la conducerea partidei, 18-16.Min. 42. Kurtovic egalează cu un gol de jos de la mare distanță. INCREDIBILĂ REVENIRE! 16-16Min. 39. Neagu inscrie si CSM se apropie la un gol. Momente bune pentru romance.Min. 32. Gyor începe cu gol și repriza secundă și are iar trei goluri avans.Min. 30. A cincea bară și sportivele noastre intră la pauză cu un handicap de două goluri. Scor 10-12.Min. 28. Niombla scapă pe contraatac și nimerește bara! A patra bară a partidei pentru CSM și o șansă ratată de egalare.Min. 26. Kurtovic face 9-10, insa Gyor raspunde rapid cu gol.Min. 24. Cristina Neagu inscrie de la 7 metri si scorul e 8-10.Min. 20. CSM înscrie și se apropie la un punct, în superioritate, însă arbitrii arată „semicerc” și scorul rămâne 6-8.Min. 17. Cristina Neagu șutează în blocaj, dar mingea se duce în poartă. Apărarea însă încă nu reușește să le blocheze pe unguroaice. 5-8.Min. 16. CSM joacă iar cu un om în minus, însă reușește să înscrie și să se mențină la trei puncte de gazde. Scor 4-7.Min.10. După 10 minute și jumătate, Cristina Neagu sparge gheața pentru românce, care evoluau în inferioritate numerică (fără portar). Gyor duce însă rapid scorul la 4-1.Min.7. CSM București nu reușește să pună probleme adversarelor și după mai bine de 7 minute de joc este 3-0 pentru Gyor.Scandal cu arbitrii care conduc partidaPrima semifinală, cea dintre CSM București și Gyor, va fi arbitrată de doi croați: Dalibor Jurinovic și Marko Mrvica. Cei doi croați au arbitrat de patru ori în Liga Campionilor pe CSM București. Echipa a pierdut de două ori și a câștigat de două ori. Pe Gyor, Jurinovic și Mrvica i-au arbitrat de trei ori. Unguroaicele au câștigat două partide și au pierdut o dată!Conform Gazetei Sporturilor, pe 15 ianuarie 2016, cei doi arbitri au fost în centrul unui scandal în timpul unui meci al celor de la CSM București. Helle Thomsen, antrenoarea de atunci a lui Midtjylland a izbucnit într-o criză de nervi la finalul meciului cu CSM București, câștigat de bucureștence cu scor 24 - 22. Daneza a fost nemulțumită de deciziile cuplului de arbitri, iar în drumul spre vestiare a făcut semne cu mână către suporterii români, prin care sugera că CSM ar fi plătit brigada de arbitri.Sursă: Agerpres