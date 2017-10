GALERIE FOTO. Constanţa, praf la capitolul baze sportive. Ruina din cartierul Palas

GALERIE FOTO. Constanța, praf la capitolul baze sportive. Ruina din cartierul Palas

Brăzdate de timp, mâncate de ploi, lăsate în paragină. Așa pot fi descrise cele mai multe dintre bazele sportive ale Constanței, care continuă să trezească în mintea iubitorilor de sport un sentiment de nostalgie.Un astfel de loc este Baza Sportivă CFR, din cartierul Palas. Nu a existat junior să nu joace fotbal pe terenul de pe bulevardul I.C. Brătianu, terenul acela „de la cap de linie”, cărora multora le trezește un amalgam de amintiri, mai ales dacă mergeai spre el cu autobuzul 48.Zilele trecute, am descins în acest complex sportiv, să vedem cine se mai ocupă de bază și care sunt previziunile pentru următoarea perioadă. Din cele trei terenuri inspectate, doar unul a rămas relativ decent, cel cu tribune, principalul, dacă îi putem spune așa. Terenul secundar este, practic, un maidan, iar cel de rugby nu mai are nici măcar buturi.Peisajul pare mai dezolant ca niciodată. În anii trecuți, echipele de juniori republicani de la Metalul, Palatul Copiilor, FC Farul sau chiar Viitorul disputau partide acolo.Pentru mai multe lămuriri, l-am contactat pe Dorin Maer, directorul regionalei CFR Constanța.„În trecut, au fost momente mai tulburi în cadrul CFR, cu multiple divizări. La un moment dat, a luat ființă Societatea Feroviară de Transport (SFT), căreia îi reveneau sub administrare anumite proprietăți, cum ar fi Hotelul Decebal sau tribuna cu vestiare în cauză. Terenul de joc noi îl avem trecut ca teren viran. Plătim impozitele și taxele aferente, dar nu figurează ca teren de sport. Am făcut multiple demersuri către primărie, însă, din anumite motive, nu am ajuns niciodată la niciun compromis. A venit liderul sindicatului Mișcarea Comercială Dobrogea CFR, Gheorghe Spînu, și ne-a solicitat baza. Ne-au spus că vor să facă o echipă și, în același timp, să aibă grijă de bază. Pentru noi e un lucru foarte bun, deoarece așa suntem siguri că baza rezistă”, a declarat acesta.Probabil, Maer cunoaște adevăratele motive pentru care a întâmpinat aceste piedici, dar preferă să rămână diplomat și trece rapid peste această problemă. Cu toate acestea, primarul Decebal Făgădău l-a asigurat că lucrurile vor intra în normalitate.„Am avut discuții cu domnul primar și am primit semnale pozitive. Speră să rezolvăm aceste probleme cât mai rapid. După ce îl intabulăm și intrăm în posesia unui act de proprietate, ne putem gândi și în perspectivă. Putem să investim în el, apoi să îl închiriem sau, de ce nu, să ne facem noi o echipă. Cu siguranță, nu se va schimba natura bazei. Vrem să rămânem un loc în care se poate face sport”, a completat Maer.Întrebat ce cluburi își mai desfășoară activitatea pe aceste terenuri, liderul regionalei CFR Constanța a declarat că nu știe, cel mai în măsură să răspundă la întrebări fiind Gheorghe Spînu, cel care și-a asumat administrarea zonei.„Chiar nu am idee cine mai joacă acolo. Știu că au cheltuieli mari și este posibil ca aceștia să subînchirieze la rândul lor. A fost foarte bine când am închiriat baza domnului Gheorghe Hagi. Pe lângă faptul că am obținut și o sumă de bani, acesta s-a ocupat exemplar de împrejurimi”, a completat Maer.v v vÎn turul nostru de recunoaștere, ne-am intersectat doar cu puștii legitimați la AS Marina 2015 Constanța, club înființat de fostul căpitan al Farului, Cristi Șchiopu, și fostul atacant al Midiei Năvodari și Portului Constanța, Cătălin Agafiței. Pe terenul principal, își desfășoară antrenamentele și meciurile de pe teren propriu echipa de fotbal CFR Constanța, formație aflată pe ultimul loc în Liga a IV-a județeană.