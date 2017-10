GALERIE FOTO. Constanţa, medalie de bronz la Cupa Europei!

Performanță de excepție pentru bobul românesc, la Innsbruck

După ani buni, România cucerește din nou o medalie la Cupa Europei la bob. Performanța este cu cât mai notabilă, cu cât echipajul de dublu feminin care a urcat pe podium este din Constanța și a concurat în condiții cu adevărat… speciale.O veste excepțională ne-a parvenit, aseară, în redacție, tocmai din Innsbruck, celebră stațiune din Austria care găzduiește, în aceste zile, Cupa Europei la bob.Echipajul de dublu feminin al României, avându-le în componență pe Maria Constantin (pilot) și Andreea Grecu, a cucerit medalia de bronz, o performanță remarcabilă, fetele noastre fiind întrecute doar de două echipaje germane, ambele de Cupă Mondială.„Este o zi mare pentru tot ceea ce înseamnă sport de iarnă în România. Am avut încredere în Maria și Andreea, le-am motivat și uite că am câștigat o medalie. Le-am explicat în amănunt «chichițele» pârtiei austriece, pe care am concurat personal, la Jocurile Olimpice de Iarnă din 1976, când, cu echipajul masculin de bob 4 al României, m-am clasat pe locul opt. Cred că, odată cu această medalie de bronz, ar trebui ca sporturilor de iarnă să li se acorde importanța cuvenită și în România”, a declarat, ieri, în exclusivitate pentru „Cuget Liber”, antrenorul lotului României, Paul Neagu.Specialist de marcă în domeniul recuperării medicale, profesorul Neagu a adăugat că la obținerea acestei perfor-manțe a contat foarte mult pregătirea din Centrul Sport Forum de la Constanța. „Ne-am pregătit mult pentru Cupa Europei, atât în Germania, la Winterberg, cât și la Constanța, unde fetele au beneficiat de toate condițiile”, a spus Paul Neagu.Trecând peste euforia accederii pe podium, profesorul Paul Neagu a reliefat și problemele cu care se confruntă acești sportivi de elită, dar de care autoritățile române par a-și aduce aminte foarte rar, de obicei în preajma startului Jocurilor Olimpice de Iarnă. „Sunt probleme cu finanțarea activității. Nu am avut bani decât pentru un singur echipaj românesc, în condițiile în care cel mai bun pilot al României, Andreas Neagu, este nevoit să muncească, în Germania, pentru a se întreține. Cei care finanțează sportul românesc ar trebui să știe că un sportiv campion, participant la Jocurile Olimpice, are nevoie și de un trai decent”, a explicat Paul Neagu. Profesorul constănțean a mai scos în evidență și problema materialelor spor-tive. „Avem nevoie de un bob de calitate. Modelul actual pe care îl folosesc fetele nu se mai fabrică, firma producătoare dând, între timp, faliment. Chiar și la ultima ediție a Jocurilor Olimpice, s-a concurat pe un bob «bătrân», fabricat în urmă cu opt ani! Spun aceste lucruri pentru a vă da seama cât de prețioasă este această medalie, în condițiile în care adversarii noștri beneficiază de tehnologie de ultimă oră”, a declarat profesorul Neagu.Astăzi, se încheie întrecerile Cupei Euro-pei de la Innsbruck. Sportivele medaliate și antrenorul lor vor pleca către Altenberg, apoi, timp de o săptămână, își vor instala cartierul general în Franța, în stațiunea La Plagne. Luna viitoare, în perioada 15-21 de-cembrie, vor participa la Campionatul Național al României, care se va desfășura tot la Innsbruck.