Galerie foto. Comoara luptătorilor constănţeni, la Cupa României la Kung-Fu

Galerie foto. Comoara luptătorilor constănțeni, la Cupa României la Kung-Fu

În week-end, la Sala Polivalentă din Năvodari, a avut loc Cupa României la Kung-Fu, unde au participat 94 de luptători din țară. Sportivii au reprezentat 12 cluburi din cadrul Federației Române de Arte Marțiale de Contact. Majoritatea dintre aceștia au avut tăria de a participa la două, ba chiar trei probe. Probele competiției au fost: „Tuishou”, „Light-Fighting Sanda”, „Erjie-Gun Fight” și „Total-Contact Fighting” individual.Din Constanța, au participat sportivii de la cluburile CS Năvodari, CS „Marea Neagră” Constanța, CSU „Neptun” Constanța, CS „Noua Generație” Mangalia, CSC Mihail Kogalniceanu, CSA „Axiopolis Sport” Cernavodă, CS „Bogdan Ciubotariu“ Constanța, CS Wushu Maxx Mangalia.Luptătorii Constanței au cucerit o întreagă pleiadă de medalii, la toate categoriile de vârstă. Sportivii cluburilor locale au luptat, indiferent de vârstă, cu dorința de a cuceri o medalie și de a urca pe podium. La sfârșit de an, Constanța și-a trecut în palmares peste 100 de medalii, toate cucerite la Cupa României.„A fost ultimul concurs de Kung-Fu din acest an și cel mai greu dintre toate. A durat 9 ore, meciurile au fost disputate și spectaculoase, chiar dacă la unele probe s-au impus sportivii campioni, totuși nici aceștia nu au avut o sarcină ușoară pentru a ajunge pe podium. Meciurile s-au desfășurat în sistem piramidal și „super-fight”. Cel mai așteptat meci a fost cel dintre sportivii Adrian Roșca și Petrică Purcaru (cel care și-a schimbat de puțin timp numele de familie, cunoscut sub numele de Stoian). Ambii sportivi, în formă foarte bună, au demonstrat că rezultatele obținute în acest an, la mai multe probe de contact, nu au fost întâmplătore. Meciul a fost câștigat de Roșca, la puncte, dar tactica luptei a fost diferită. Purcaru a căutat să obțină K.O., dar Roșca a luptat de la distanță și a luat mai multe puncte. Ambii sportivi vor face parte din lotul național de Kung-Fu, pentru participarea la Campionatul European din luna aprilie 2015. Aducem pe această cale mulțumirile noastre tuturor celor care ne-au ajutat la organizare!”, a declarat Florin Iordănoaia, președintele CS „Marea Neagră” Constanța. Clasamentele complete sunt următoarele:1.PROB „TUISHOU” (MÂINI LIPICIOASE)MASCULINSENIORI 18-34 ANI, OPEN KG 1.MARTINESCU ANDREI C.S.U. NEPTUN CONSTANTA2.ZAMFIR ADRIAN C.S.U. NEPTUN CONSTANTA3.NAIDIN ANDREI EUGEN C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTATINERET 16-20 ANI, OPEN KG1.SAVIOLI LEONARDO C.S. NOUA GENERATIE MANGALIA2.MANOLE MARIUS C.S. NAVODARI3.BARBU MIHAI C.S.A. AXIOPOLIS-SPORT CERNAVODA 3.GHINESCU Mihai C.S. WUSHU MAXX MANGALIACADETI 14-15 ANI, -60 KG1.NEACSU GEORGE C.S. NAVODARI3.COSTEA CORNEL C.S. NAVODARI3.JIPEANU EDUARD C.S. NAVODARICADETI 14-15 ANI, +60 KG1.MATEI ANDREI VALENTIN C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 2.IUSEIN ONUR C.S.A. AXIOPOLIS-SPORT CERNAVODACOPII 1, 12-13 ANI, -45 KG1.OLTEAN ROMU ANDREI C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 2.OLTEANU EDUARD C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU3.PASALAU COSMIN C.S. NAVODARICOPII 1, 12-13 ANI, -55 KG1.BOCAI TUDOR C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 3.NICOLAE COSTIN C.S. NAVODARICOPII 1, 12-13 ANI, +55 KG1.DUMITRU VALENTIN ANDREI C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 2.CHEAZIM SEBASTIAN C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTACOPII 2, 10-11 ANI, -45 KG1.ALEXANDRU COSMIN C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU3.CIORTESCU CRISTIAN C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANUCOPII 2, 10-11 ANI, +45 KG1.MOLDOVEANU ROBERT ALEXANDRU C.S. NAVODARI2.POTOCEANU ALBERT C.S. NAVODARICOPII 3, 8-9 ANI, -25 KG1.CONSTANTIN NICOLAE C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTA3.PRODAN ANTONIO C.S. NAVODARICOPII 3, 8-9 ANI, -30 KG1.IBRAM ROBERT C.S. NAVODARI2.BRASOVEANU ANDREI C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 3.GHEORGHE DIMITRIE C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANUCOPII 3, 8-9 ANI, -35 KG1.DECUSARA VASILE C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU3.CRISTEA ARMAND C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANUCOPII 3, 8-9 ANI, -40 KG1.SAVIOLI GIOVANI C.S. NOUA GENERATIE MANGALIA 2.CERCEL CATALIN CONSTANTIN C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTACOPII 3, 8-9 ANI, +40 KG1.BOCAI VLAD C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 2.CHARCOVSCHI PAUL C.S. NOUA GENERATIE MANGALIA3.DUMITRU VASILE ALEXANDRU C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA3.UNGUREANU DAMIAN C.S. NAVODARICOPII 4, 6-7 ANI, -25 KG1.BULIGA MARIO C.S. NAVODARI2.INGLIS MIHAI C.S.A. AXIOPOLIS-SPORT CERNAVODA3.TIPA ALEXANDRU C.S. NAVODARICOPII 4, 6-7 ANI, -25 KG1.MUNTEANU ROBERT C.S. NAVODARI2.SANDEA ALEXANDRU C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTA3.DUBEI MARIN CEZAR C.S. WUSHU MAXX MANGALIAFEMININ+ 14 ANI, OPEN KG1.ROSANEANU BEATRICE C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 2.DUTU CRISTINA C.S.A. AXIOPOLIS-SPORT CERNAVODA3.ENESCU ELENA C.S. NAVODARICOPII 2, 10-11 ANI, -35 KG1.POSTELNICU ANDREEA C.S. NAVODARI 2.SUNDRI VICTORIA C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA3.LECA CRISTINA C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU3.PRISACARU CRISTINA C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANUCOPII 2, 10-11 ANI, +35 KG1.PRAHOVEANU CRISTINA C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU2.DIACONESCU LARISA C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU3.CHIORPEC CLAUDIA C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU3.DUBEI MARIN CLAUDIA C.S. WUSHU MAXX MANGALIACOPII 4, 6-7 ANI, OPEN KG1.Rusu Maria C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU2.Zeynep Szegin C.S. NAVODARI 3.Bolocan Cristina C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU3.GHEODEA DENISA C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU2.PROBA „LIGHT-FIGHTING SANDA”,MASCULINSENIORI 18-34 ANI, OPEN KG 1.ROSCA ADRIAN C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTA2.NAIDIN ANDREI EUGEN C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTATINERET 16-20 ANI, -70 KG1.MANOLE MARIUS C.S. NAVODARI2.BARBU MIHAI C.S.A. AXIOPOLIS-SPORT CERNAVODA 3.GUTA ANDREI C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTACADETI 14-15 ANI, -60 KG1.JIPEANU EDUARD C.S. NAVODARI2.COSTEA CORNEL C.S. NAVODARICADETI 14-15 ANI, +60 KG1.NICA ANDREI C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU2.MATEI ANDREI VALENTIN C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTACOPII 1, 12-13 ANI, -45 KG1.OLTEAN ROMU ANDREI C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 2.OLTEANU EDUARD C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANUCOPII 1, 12-13 ANI, -55 KG1.BOCAI TUDOR C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 2.NICOLAE COSTIN C.S. NAVODARICOPII 1, 12-13 ANI, +55 KG1.CHEAZIM SEBASTIAN C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTA3.DRAGOMIR PAUL C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTACOPII 2, 10-11 ANI, -45 KG1.ALEXANDRU COSMIN C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU3.LEPADATU ANDREI-VLADUT C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTACOPII 2, 10-11 ANI, +45 KG2.MOLDOVEANU ROBERT ALEXANDRU C.S. NAVODARI3.MUSTAFA DENIS ALBERT C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTACOPII 3, 8-9 ANI, -25 KG1.PRODAN ANTONIO C.S. NAVODARI2.APETRE MARCO GABRIEL C.S. NOUA GENERATIE MANGALIACOPII 3, 8-9 ANI, -30 KG1.IBRAM ROBERT C.S. NAVODARI2.GHEORGHE DIMITRIE C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU3.BRASOVEANU ANDREI C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTACOPII 3, 8-9 ANI, -35 KG1.SNACOV LAURENTIU C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU2.CRISTEA ARMAND C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU3.STOICA MIHAI C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 3.DECUSARA VASILE C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANUCOPII 3, 8-9 ANI, -40 KG1.SAVIOLI GIOVANI C.S. NOUA GENERATIE MANGALIA 2.CERCEL CATALIN CONSTANTIN C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 3.SITA STEFAN C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTA3.MAFTEI ALEXANDRU C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANUCOPII 3, 8-9 ANI, +40 KG1.BOCAI VLAD C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTACOPII 4, 6-7 ANI, -35 KG1.BULIGA MARIO C.S. NAVODARIFEMININ+ 14 ANI, OPEN KG1.ROSANEANU BEATRICE C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 2.ENESCU ELENA C.S. NAVODARI 3.DUTU CRISTINA C.S.A. AXIOPOLIS-SPORT CERNAVODACOPII 2, 10-11 ANI, -35 KG1.PRISACARU CRISTINA C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU2.HARCA CRISTINA C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANUCOPII 2, 10-11 ANI, +35 KG1.DIACONESCU LARISA C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU3.PRAHOVEANU CRISTINA C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANUCOPII 4, 6-7 ANI, OPEN KG1.Rusu Maria C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU2.GHEODEA DENISA C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU3.ERJIE-GUN FIGHTTINERET 16-20 ANI, OPEN KG1.SAVIOLI LEONARDO C.S. NOUA GENERATIE MANGALIA2.NAIDIN ANDREI EUGEN C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTACADETI 14-15 ANI, OPEN KG1.MATEI ANDREI VALENTIN C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 3.GHINESCU Mihai C.S. WUSHU MAXX MANGALIACOPII 1, 12-13 ANI, OPEN KG1.BOCAI TUDOR C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 3.GHEMENT ALEXANDRU C.S. NOUA GENERATIE MANGALIACOPII 2, 10-11 ANI, OPEN KG1.ALEXANDRU COSMIN C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU3.STOICESCU EUGEN C.S.A. AXIOPOLIS-SPORT CERNAVODACOPII 3, 8-9 ANI, -25 KG1.HORNEA RARES C.S.A. AXIOPOLIS-SPORT CERNAVODA3.APETRE MARCO GABRIEL C.S. NOUA GENERATIE MANGALIACOPII 3, 8-9 ANI, -30 KG1.IBRAM ROBERT C.S. NAVODARI3.GHEORGHE DIMITRIE C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANUCOPII 3, 8-9 ANI, -35 KG1.DECUSARA VASILE C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU3.BITACHE MATEI C.S. WUSHU MAXX MANGALIACOPII 3, 8-9 ANI, -40 KG1.SAVIOLI GIOVANI C.S. NOUA GENERATIE MANGALIA 3.BUTNARU ANDRES C.S.A. AXIOPOLIS-SPORT CERNAVODA3.SITA STEFAN C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTACOPII 3, 8-9 ANI, +40 KG1.BOCAI VLAD C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 3.MARIUTA MARIUS C.S.A. AXIOPOLIS-SPORT CERNAVODAFEMININ+ 14 ANI, OPEN KG1.DECUSARA SIMONA C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU2.DUTU CRISTINA C.S.A. AXIOPOLIS-SPORT CERNAVODA3.ENESCU ELENA C.S. NAVODARI COPII 3, 8-9 ANI, OPEN KG1.GHEODEA DENISA C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU2.GHEMENT ILINCA C.S. WUSHU MAXX MANGALIA3.GHEMENT CASANDRA C.S. WUSHU MAXX MANGALIA4.PROBA „TOTAL-CONTACT FIGHTING”MASCULINSENIORI 18-34 ANI, OPEN KG 1.ROSCA ADRIAN C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTA2.PURCARU PETRICĂ C.S. NAVODARITINERET 16-20 ANI, -70 KG1.ZEVRI ONUR C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTA2.GUTA ANDREI C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTA3.MIRCESCU ADRIAN C.S. NAVODARICADETI 14-15 ANI, -60 KG1.COSTEA CORNEL C.S. NAVODARI2.JIPEANU EDUARD C.S. NAVODARICOPII 1, 12-13 ANI, -45 KG1.BURCEA FLORIN C.S. NAVODARI3.PASALAU COSMIN C.S. NAVODARICOPII 1, 12-13 ANI, -50 KG1.MASCAN ANDREI C.S. NAVODARI3.MUSTAFA DENIS ALBERT C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTACOPII 1, 12-13 ANI, +55 KG1.CHEAZIM SEBASTIAN C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTA3.POTOCEANU ALBERT C.S. NAVODARICOPII 3, 8-9 ANI, -30 KG1.IBRAM ROBERT C.S. NAVODARI3.CONSTANTIN NICOLAE C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTACOPII 3, 8-9 ANI, +30 KG1.SITA STEFAN C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTA3.UNGUREANU DAMIAN C.S. NAVODARICOPII 4, 6-7 ANI, -35 KG1.MUNTEANU ROBERT C.S. NAVODARI2.SANDEA ALEXANDRU C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTA3.BULIGA MARIO C.S. NAVODARI3.TIPA ALEXANDRU C.S. NAVODARI