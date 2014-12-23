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Comisarul-şef de poliţie Ionel Truşan, directorul Gărzii de Coastă, a prezentat un rezumat al activităţii instituţiei pe care o conduce, pe parcursul anului 2016. Peste două milioane de cetăţeni ai Uniunii Europene au tranzitat prin punctele de trecere ale frontierei, însă ...

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Stirile zilei de Miercuri, 11 Octombrie 2017 - Cuget Liber Online

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Mai multe ştiri online:

Galerie foto. Comoara luptătorilor constănţeni, la Cupa României la Kung-Fu

Ştire online publicată Marţi, 23 Decembrie 2014. Autor: Sandra MIHĂILĂ
În week-end, la Sala Polivalentă din Năvodari, a avut loc Cupa României la Kung-Fu, unde au participat 94 de luptători din ţară. Sportivii au reprezentat 12 cluburi din cadrul Federaţiei Române de Arte Marţiale de Contact. Majoritatea dintre aceştia au avut tăria de a participa la două, ba chiar trei probe. Probele competiţiei au fost: „Tuishou”, „Light-Fighting Sanda”, „Erjie-Gun Fight” şi „Total-Contact Fighting” individual. 

Din Constanţa, au participat sportivii de la cluburile CS Năvodari, CS „Marea Neagră” Constanţa, CSU „Neptun” Constanţa, CS „Noua Generaţie” Mangalia, CSC Mihail Kogalniceanu, CSA „Axiopolis Sport” Cernavodă, CS „Bogdan Ciubotariu“ Constanţa, CS Wushu Maxx Mangalia. 

Luptătorii Constanţei au cucerit o întreagă pleiadă de medalii, la toate categoriile de vârstă. Sportivii cluburilor locale au luptat, indiferent de vârstă, cu dorinţa de a cuceri o medalie şi de a urca pe podium. La sfârşit de an, Constanţa şi-a trecut în palmares peste 100 de medalii, toate cucerite la Cupa României. 

„A fost ultimul concurs de Kung-Fu din acest an şi cel mai greu dintre toate. A durat 9 ore, meciurile au fost disputate şi spectaculoase, chiar dacă la unele probe s-au impus sportivii campioni, totuşi nici aceştia nu au avut o sarcină uşoară pentru a ajunge pe podium. Meciurile s-au desfăşurat în sistem piramidal şi „super-fight”. Cel mai aşteptat meci a fost cel dintre sportivii Adrian Roşca şi Petrică Purcaru (cel care şi-a schimbat de puţin timp numele de familie, cunoscut sub numele de Stoian). Ambii sportivi, în formă foarte bună, au demonstrat că rezultatele obţinute în acest an, la mai multe probe de contact, nu au fost întâmplătore. Meciul a fost câştigat de Roşca, la puncte, dar tactica luptei a fost diferită. Purcaru a căutat să obţină K.O., dar Roşca a luptat de la distanţă şi a luat mai multe puncte. Ambii sportivi vor face parte din lotul naţional de Kung-Fu, pentru participarea la Campionatul European din luna aprilie 2015. Aducem pe această cale mulţumirile noastre tuturor celor care ne-au ajutat la organizare!”, a declarat Florin Iordănoaia, preşedintele CS „Marea Neagră” Constanţa. Clasamentele complete sunt următoarele:

1.PROB „TUISHOU” (MÂINI LIPICIOASE)

MASCULINSENIORI 18-34 ANI, OPEN KG 1.MARTINESCU ANDREI C.S.U. NEPTUN CONSTANTA2.ZAMFIR ADRIAN C.S.U. NEPTUN CONSTANTA3.NAIDIN ANDREI EUGEN C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA

TINERET 16-20 ANI, OPEN KG1.SAVIOLI LEONARDO C.S. NOUA GENERATIE MANGALIA2.MANOLE MARIUS C.S. NAVODARI3.BARBU MIHAI C.S.A. AXIOPOLIS-SPORT CERNAVODA 3.GHINESCU Mihai C.S. WUSHU MAXX MANGALIA 

CADETI 14-15 ANI, -60 KG1.NEACSU GEORGE C.S. NAVODARI3.COSTEA CORNEL C.S. NAVODARI3.JIPEANU EDUARD C.S. NAVODARI

CADETI 14-15 ANI, +60 KG1.MATEI ANDREI VALENTIN C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 2.IUSEIN ONUR C.S.A. AXIOPOLIS-SPORT CERNAVODA 

COPII 1, 12-13 ANI, -45 KG1.OLTEAN ROMU ANDREI C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 2.OLTEANU EDUARD C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU3.PASALAU COSMIN C.S. NAVODARI

COPII 1, 12-13 ANI, -55 KG1.BOCAI TUDOR C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 3.NICOLAE COSTIN C.S. NAVODARI

COPII 1, 12-13 ANI, +55 KG1.DUMITRU VALENTIN ANDREI C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 2.CHEAZIM SEBASTIAN C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTA

COPII 2, 10-11 ANI, -45 KG1.ALEXANDRU COSMIN C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU3.CIORTESCU CRISTIAN C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

COPII 2, 10-11 ANI, +45 KG1.MOLDOVEANU ROBERT ALEXANDRU C.S. NAVODARI2.POTOCEANU ALBERT C.S. NAVODARI

COPII 3, 8-9 ANI, -25 KG1.CONSTANTIN NICOLAE C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTA3.PRODAN ANTONIO C.S. NAVODARI

COPII 3, 8-9 ANI, -30 KG1.IBRAM ROBERT C.S. NAVODARI2.BRASOVEANU ANDREI C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 3.GHEORGHE DIMITRIE C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

COPII 3, 8-9 ANI, -35 KG1.DECUSARA VASILE C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU3.CRISTEA ARMAND C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

COPII 3, 8-9 ANI, -40 KG1.SAVIOLI GIOVANI C.S. NOUA GENERATIE MANGALIA 2.CERCEL CATALIN CONSTANTIN C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 

COPII 3, 8-9 ANI, +40 KG1.BOCAI VLAD C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 2.CHARCOVSCHI PAUL C.S. NOUA GENERATIE MANGALIA3.DUMITRU VASILE ALEXANDRU C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA3.UNGUREANU DAMIAN C.S. NAVODARI

COPII 4, 6-7 ANI, -25 KG1.BULIGA MARIO C.S. NAVODARI2.INGLIS MIHAI C.S.A. AXIOPOLIS-SPORT CERNAVODA3.TIPA ALEXANDRU C.S. NAVODARI

COPII 4, 6-7 ANI, -25 KG1.MUNTEANU ROBERT C.S. NAVODARI2.SANDEA ALEXANDRU C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTA3.DUBEI MARIN CEZAR C.S. WUSHU MAXX MANGALIA

FEMININ+ 14 ANI, OPEN KG1.ROSANEANU BEATRICE C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 2.DUTU CRISTINA C.S.A. AXIOPOLIS-SPORT CERNAVODA3.ENESCU ELENA C.S. NAVODARI 

COPII 2, 10-11 ANI, -35 KG1.POSTELNICU ANDREEA C.S. NAVODARI 2.SUNDRI VICTORIA C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA3.LECA CRISTINA C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU3.PRISACARU CRISTINA C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

COPII 2, 10-11 ANI, +35 KG1.PRAHOVEANU CRISTINA C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU2.DIACONESCU LARISA C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU3.CHIORPEC CLAUDIA C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU3.DUBEI MARIN CLAUDIA C.S. WUSHU MAXX MANGALIA

COPII 4, 6-7 ANI, OPEN KG1.Rusu Maria C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU2.Zeynep Szegin C.S. NAVODARI 3.Bolocan Cristina C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU3.GHEODEA DENISA C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

2.PROBA „LIGHT-FIGHTING SANDA”,MASCULINSENIORI 18-34 ANI, OPEN KG 1.ROSCA ADRIAN C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTA2.NAIDIN ANDREI EUGEN C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA

TINERET 16-20 ANI, -70 KG1.MANOLE MARIUS C.S. NAVODARI2.BARBU MIHAI C.S.A. AXIOPOLIS-SPORT CERNAVODA 3.GUTA ANDREI C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTA

CADETI 14-15 ANI, -60 KG1.JIPEANU EDUARD C.S. NAVODARI2.COSTEA CORNEL C.S. NAVODARI

CADETI 14-15 ANI, +60 KG1.NICA ANDREI C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU2.MATEI ANDREI VALENTIN C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 

COPII 1, 12-13 ANI, -45 KG1.OLTEAN ROMU ANDREI C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 2.OLTEANU EDUARD C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

COPII 1, 12-13 ANI, -55 KG1.BOCAI TUDOR C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 2.NICOLAE COSTIN C.S. NAVODARI

COPII 1, 12-13 ANI, +55 KG1.CHEAZIM SEBASTIAN C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTA3.DRAGOMIR PAUL C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTA

COPII 2, 10-11 ANI, -45 KG1.ALEXANDRU COSMIN C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU3.LEPADATU ANDREI-VLADUT C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 

COPII 2, 10-11 ANI, +45 KG2.MOLDOVEANU ROBERT ALEXANDRU C.S. NAVODARI3.MUSTAFA DENIS ALBERT C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTA

COPII 3, 8-9 ANI, -25 KG1.PRODAN ANTONIO C.S. NAVODARI2.APETRE MARCO GABRIEL C.S. NOUA GENERATIE MANGALIA

COPII 3, 8-9 ANI, -30 KG1.IBRAM ROBERT C.S. NAVODARI2.GHEORGHE DIMITRIE C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU3.BRASOVEANU ANDREI C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 

COPII 3, 8-9 ANI, -35 KG1.SNACOV LAURENTIU C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU2.CRISTEA ARMAND C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU3.STOICA MIHAI C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 3.DECUSARA VASILE C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

COPII 3, 8-9 ANI, -40 KG1.SAVIOLI GIOVANI C.S. NOUA GENERATIE MANGALIA 2.CERCEL CATALIN CONSTANTIN C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 3.SITA STEFAN C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTA3.MAFTEI ALEXANDRU C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

COPII 3, 8-9 ANI, +40 KG1.BOCAI VLAD C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 

COPII 4, 6-7 ANI, -35 KG1.BULIGA MARIO C.S. NAVODARI

FEMININ+ 14 ANI, OPEN KG1.ROSANEANU BEATRICE C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 2.ENESCU ELENA C.S. NAVODARI 3.DUTU CRISTINA C.S.A. AXIOPOLIS-SPORT CERNAVODA

COPII 2, 10-11 ANI, -35 KG1.PRISACARU CRISTINA C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU2.HARCA CRISTINA C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

COPII 2, 10-11 ANI, +35 KG1.DIACONESCU LARISA C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU3.PRAHOVEANU CRISTINA C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

COPII 4, 6-7 ANI, OPEN KG1.Rusu Maria C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU2.GHEODEA DENISA C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU3.ERJIE-GUN FIGHT

TINERET 16-20 ANI, OPEN KG1.SAVIOLI LEONARDO C.S. NOUA GENERATIE MANGALIA2.NAIDIN ANDREI EUGEN C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA

CADETI 14-15 ANI, OPEN KG1.MATEI ANDREI VALENTIN C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 3.GHINESCU Mihai C.S. WUSHU MAXX MANGALIA 

COPII 1, 12-13 ANI, OPEN KG1.BOCAI TUDOR C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 3.GHEMENT ALEXANDRU C.S. NOUA GENERATIE MANGALIA

COPII 2, 10-11 ANI, OPEN KG1.ALEXANDRU COSMIN C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU3.STOICESCU EUGEN C.S.A. AXIOPOLIS-SPORT CERNAVODA 

COPII 3, 8-9 ANI, -25 KG1.HORNEA RARES C.S.A. AXIOPOLIS-SPORT CERNAVODA3.APETRE MARCO GABRIEL C.S. NOUA GENERATIE MANGALIA

COPII 3, 8-9 ANI, -30 KG1.IBRAM ROBERT C.S. NAVODARI3.GHEORGHE DIMITRIE C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

COPII 3, 8-9 ANI, -35 KG1.DECUSARA VASILE C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU3.BITACHE MATEI C.S. WUSHU MAXX MANGALIA

COPII 3, 8-9 ANI, -40 KG1.SAVIOLI GIOVANI C.S. NOUA GENERATIE MANGALIA 3.BUTNARU ANDRES C.S.A. AXIOPOLIS-SPORT CERNAVODA3.SITA STEFAN C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTA

COPII 3, 8-9 ANI, +40 KG1.BOCAI VLAD C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 3.MARIUTA MARIUS C.S.A. AXIOPOLIS-SPORT CERNAVODA 

FEMININ+ 14 ANI, OPEN KG1.DECUSARA SIMONA C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU2.DUTU CRISTINA C.S.A. AXIOPOLIS-SPORT CERNAVODA3.ENESCU ELENA C.S. NAVODARI COPII 3, 8-9 ANI, OPEN KG1.GHEODEA DENISA C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU2.GHEMENT ILINCA C.S. WUSHU MAXX MANGALIA3.GHEMENT CASANDRA C.S. WUSHU MAXX MANGALIA

4.PROBA „TOTAL-CONTACT FIGHTING”MASCULINSENIORI 18-34 ANI, OPEN KG 1.ROSCA ADRIAN C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTA2.PURCARU PETRICĂ C.S. NAVODARI

TINERET 16-20 ANI, -70 KG1.ZEVRI ONUR C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTA2.GUTA ANDREI C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTA3.MIRCESCU ADRIAN C.S. NAVODARI

CADETI 14-15 ANI, -60 KG1.COSTEA CORNEL C.S. NAVODARI2.JIPEANU EDUARD C.S. NAVODARI

COPII 1, 12-13 ANI, -45 KG1.BURCEA FLORIN C.S. NAVODARI3.PASALAU COSMIN C.S. NAVODARI

COPII 1, 12-13 ANI, -50 KG1.MASCAN ANDREI C.S. NAVODARI3.MUSTAFA DENIS ALBERT C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTA

COPII 1, 12-13 ANI, +55 KG1.CHEAZIM SEBASTIAN C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTA3.POTOCEANU ALBERT C.S. NAVODARI 

COPII 3, 8-9 ANI, -30 KG1.IBRAM ROBERT C.S. NAVODARI3.CONSTANTIN NICOLAE C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTA

COPII 3, 8-9 ANI, +30 KG1.SITA STEFAN C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTA3.UNGUREANU DAMIAN C.S. NAVODARI

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