Galerie foto. Comoara luptătorilor constănţeni, la Cupa României la Kung-Fu

În week-end, la Sala Polivalentă din Năvodari, a avut loc Cupa României la Kung-Fu, unde au participat 94 de luptători din ţară. Sportivii au reprezentat 12 cluburi din cadrul Federaţiei Române de Arte Marţiale de Contact. Majoritatea dintre aceştia au avut tăria de a participa la două, ba chiar trei probe. Probele competiţiei au fost: „Tuishou”, „Light-Fighting Sanda”, „Erjie-Gun Fight” şi „Total-Contact Fighting” individual.
Din Constanţa, au participat sportivii de la cluburile CS Năvodari, CS „Marea Neagră” Constanţa, CSU „Neptun” Constanţa, CS „Noua Generaţie” Mangalia, CSC Mihail Kogalniceanu, CSA „Axiopolis Sport” Cernavodă, CS „Bogdan Ciubotariu“ Constanţa, CS Wushu Maxx Mangalia.
Luptătorii Constanţei au cucerit o întreagă pleiadă de medalii, la toate categoriile de vârstă. Sportivii cluburilor locale au luptat, indiferent de vârstă, cu dorinţa de a cuceri o medalie şi de a urca pe podium. La sfârşit de an, Constanţa şi-a trecut în palmares peste 100 de medalii, toate cucerite la Cupa României.
„A fost ultimul concurs de Kung-Fu din acest an şi cel mai greu dintre toate. A durat 9 ore, meciurile au fost disputate şi spectaculoase, chiar dacă la unele probe s-au impus sportivii campioni, totuşi nici aceştia nu au avut o sarcină uşoară pentru a ajunge pe podium. Meciurile s-au desfăşurat în sistem piramidal şi „super-fight”. Cel mai aşteptat meci a fost cel dintre sportivii Adrian Roşca şi Petrică Purcaru (cel care şi-a schimbat de puţin timp numele de familie, cunoscut sub numele de Stoian). Ambii sportivi, în formă foarte bună, au demonstrat că rezultatele obţinute în acest an, la mai multe probe de contact, nu au fost întâmplătore. Meciul a fost câştigat de Roşca, la puncte, dar tactica luptei a fost diferită. Purcaru a căutat să obţină K.O., dar Roşca a luptat de la distanţă şi a luat mai multe puncte. Ambii sportivi vor face parte din lotul naţional de Kung-Fu, pentru participarea la Campionatul European din luna aprilie 2015. Aducem pe această cale mulţumirile noastre tuturor celor care ne-au ajutat la organizare!”, a declarat Florin Iordănoaia, preşedintele CS „Marea Neagră” Constanţa. Clasamentele complete sunt următoarele:
1.PROB „TUISHOU” (MÂINI LIPICIOASE)
MASCULINSENIORI 18-34 ANI, OPEN KG 1.MARTINESCU ANDREI C.S.U. NEPTUN CONSTANTA2.ZAMFIR ADRIAN C.S.U. NEPTUN CONSTANTA3.NAIDIN ANDREI EUGEN C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA
TINERET 16-20 ANI, OPEN KG1.SAVIOLI LEONARDO C.S. NOUA GENERATIE MANGALIA2.MANOLE MARIUS C.S. NAVODARI3.BARBU MIHAI C.S.A. AXIOPOLIS-SPORT CERNAVODA 3.GHINESCU Mihai C.S. WUSHU MAXX MANGALIA
CADETI 14-15 ANI, -60 KG1.NEACSU GEORGE C.S. NAVODARI3.COSTEA CORNEL C.S. NAVODARI3.JIPEANU EDUARD C.S. NAVODARI
CADETI 14-15 ANI, +60 KG1.MATEI ANDREI VALENTIN C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 2.IUSEIN ONUR C.S.A. AXIOPOLIS-SPORT CERNAVODA
COPII 1, 12-13 ANI, -45 KG1.OLTEAN ROMU ANDREI C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 2.OLTEANU EDUARD C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU3.PASALAU COSMIN C.S. NAVODARI
COPII 1, 12-13 ANI, -55 KG1.BOCAI TUDOR C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 3.NICOLAE COSTIN C.S. NAVODARI
COPII 1, 12-13 ANI, +55 KG1.DUMITRU VALENTIN ANDREI C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 2.CHEAZIM SEBASTIAN C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTA
COPII 2, 10-11 ANI, -45 KG1.ALEXANDRU COSMIN C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU3.CIORTESCU CRISTIAN C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
COPII 2, 10-11 ANI, +45 KG1.MOLDOVEANU ROBERT ALEXANDRU C.S. NAVODARI2.POTOCEANU ALBERT C.S. NAVODARI
COPII 3, 8-9 ANI, -25 KG1.CONSTANTIN NICOLAE C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTA3.PRODAN ANTONIO C.S. NAVODARI
COPII 3, 8-9 ANI, -30 KG1.IBRAM ROBERT C.S. NAVODARI2.BRASOVEANU ANDREI C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 3.GHEORGHE DIMITRIE C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
COPII 3, 8-9 ANI, -35 KG1.DECUSARA VASILE C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU3.CRISTEA ARMAND C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
COPII 3, 8-9 ANI, -40 KG1.SAVIOLI GIOVANI C.S. NOUA GENERATIE MANGALIA 2.CERCEL CATALIN CONSTANTIN C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA
COPII 3, 8-9 ANI, +40 KG1.BOCAI VLAD C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 2.CHARCOVSCHI PAUL C.S. NOUA GENERATIE MANGALIA3.DUMITRU VASILE ALEXANDRU C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA3.UNGUREANU DAMIAN C.S. NAVODARI
COPII 4, 6-7 ANI, -25 KG1.BULIGA MARIO C.S. NAVODARI2.INGLIS MIHAI C.S.A. AXIOPOLIS-SPORT CERNAVODA3.TIPA ALEXANDRU C.S. NAVODARI
COPII 4, 6-7 ANI, -25 KG1.MUNTEANU ROBERT C.S. NAVODARI2.SANDEA ALEXANDRU C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTA3.DUBEI MARIN CEZAR C.S. WUSHU MAXX MANGALIA
FEMININ+ 14 ANI, OPEN KG1.ROSANEANU BEATRICE C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 2.DUTU CRISTINA C.S.A. AXIOPOLIS-SPORT CERNAVODA3.ENESCU ELENA C.S. NAVODARI
COPII 2, 10-11 ANI, -35 KG1.POSTELNICU ANDREEA C.S. NAVODARI 2.SUNDRI VICTORIA C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA3.LECA CRISTINA C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU3.PRISACARU CRISTINA C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
COPII 2, 10-11 ANI, +35 KG1.PRAHOVEANU CRISTINA C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU2.DIACONESCU LARISA C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU3.CHIORPEC CLAUDIA C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU3.DUBEI MARIN CLAUDIA C.S. WUSHU MAXX MANGALIA
COPII 4, 6-7 ANI, OPEN KG1.Rusu Maria C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU2.Zeynep Szegin C.S. NAVODARI 3.Bolocan Cristina C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU3.GHEODEA DENISA C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
2.PROBA „LIGHT-FIGHTING SANDA”,MASCULINSENIORI 18-34 ANI, OPEN KG 1.ROSCA ADRIAN C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTA2.NAIDIN ANDREI EUGEN C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA
TINERET 16-20 ANI, -70 KG1.MANOLE MARIUS C.S. NAVODARI2.BARBU MIHAI C.S.A. AXIOPOLIS-SPORT CERNAVODA 3.GUTA ANDREI C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTA
CADETI 14-15 ANI, -60 KG1.JIPEANU EDUARD C.S. NAVODARI2.COSTEA CORNEL C.S. NAVODARI
CADETI 14-15 ANI, +60 KG1.NICA ANDREI C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU2.MATEI ANDREI VALENTIN C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA
COPII 1, 12-13 ANI, -45 KG1.OLTEAN ROMU ANDREI C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 2.OLTEANU EDUARD C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
COPII 1, 12-13 ANI, -55 KG1.BOCAI TUDOR C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 2.NICOLAE COSTIN C.S. NAVODARI
COPII 1, 12-13 ANI, +55 KG1.CHEAZIM SEBASTIAN C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTA3.DRAGOMIR PAUL C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTA
COPII 2, 10-11 ANI, -45 KG1.ALEXANDRU COSMIN C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU3.LEPADATU ANDREI-VLADUT C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA
COPII 2, 10-11 ANI, +45 KG2.MOLDOVEANU ROBERT ALEXANDRU C.S. NAVODARI3.MUSTAFA DENIS ALBERT C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTA
COPII 3, 8-9 ANI, -25 KG1.PRODAN ANTONIO C.S. NAVODARI2.APETRE MARCO GABRIEL C.S. NOUA GENERATIE MANGALIA
COPII 3, 8-9 ANI, -30 KG1.IBRAM ROBERT C.S. NAVODARI2.GHEORGHE DIMITRIE C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU3.BRASOVEANU ANDREI C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA
COPII 3, 8-9 ANI, -35 KG1.SNACOV LAURENTIU C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU2.CRISTEA ARMAND C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU3.STOICA MIHAI C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 3.DECUSARA VASILE C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
COPII 3, 8-9 ANI, -40 KG1.SAVIOLI GIOVANI C.S. NOUA GENERATIE MANGALIA 2.CERCEL CATALIN CONSTANTIN C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 3.SITA STEFAN C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTA3.MAFTEI ALEXANDRU C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
COPII 3, 8-9 ANI, +40 KG1.BOCAI VLAD C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA
COPII 4, 6-7 ANI, -35 KG1.BULIGA MARIO C.S. NAVODARI
FEMININ+ 14 ANI, OPEN KG1.ROSANEANU BEATRICE C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 2.ENESCU ELENA C.S. NAVODARI 3.DUTU CRISTINA C.S.A. AXIOPOLIS-SPORT CERNAVODA
COPII 2, 10-11 ANI, -35 KG1.PRISACARU CRISTINA C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU2.HARCA CRISTINA C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
COPII 2, 10-11 ANI, +35 KG1.DIACONESCU LARISA C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU3.PRAHOVEANU CRISTINA C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
COPII 4, 6-7 ANI, OPEN KG1.Rusu Maria C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU2.GHEODEA DENISA C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU3.ERJIE-GUN FIGHT
TINERET 16-20 ANI, OPEN KG1.SAVIOLI LEONARDO C.S. NOUA GENERATIE MANGALIA2.NAIDIN ANDREI EUGEN C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA
CADETI 14-15 ANI, OPEN KG1.MATEI ANDREI VALENTIN C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 3.GHINESCU Mihai C.S. WUSHU MAXX MANGALIA
COPII 1, 12-13 ANI, OPEN KG1.BOCAI TUDOR C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 3.GHEMENT ALEXANDRU C.S. NOUA GENERATIE MANGALIA
COPII 2, 10-11 ANI, OPEN KG1.ALEXANDRU COSMIN C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU3.STOICESCU EUGEN C.S.A. AXIOPOLIS-SPORT CERNAVODA
COPII 3, 8-9 ANI, -25 KG1.HORNEA RARES C.S.A. AXIOPOLIS-SPORT CERNAVODA3.APETRE MARCO GABRIEL C.S. NOUA GENERATIE MANGALIA
COPII 3, 8-9 ANI, -30 KG1.IBRAM ROBERT C.S. NAVODARI3.GHEORGHE DIMITRIE C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
COPII 3, 8-9 ANI, -35 KG1.DECUSARA VASILE C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU3.BITACHE MATEI C.S. WUSHU MAXX MANGALIA
COPII 3, 8-9 ANI, -40 KG1.SAVIOLI GIOVANI C.S. NOUA GENERATIE MANGALIA 3.BUTNARU ANDRES C.S.A. AXIOPOLIS-SPORT CERNAVODA3.SITA STEFAN C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTA
COPII 3, 8-9 ANI, +40 KG1.BOCAI VLAD C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA 3.MARIUTA MARIUS C.S.A. AXIOPOLIS-SPORT CERNAVODA
FEMININ+ 14 ANI, OPEN KG1.DECUSARA SIMONA C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU2.DUTU CRISTINA C.S.A. AXIOPOLIS-SPORT CERNAVODA3.ENESCU ELENA C.S. NAVODARI COPII 3, 8-9 ANI, OPEN KG1.GHEODEA DENISA C.S. COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU2.GHEMENT ILINCA C.S. WUSHU MAXX MANGALIA3.GHEMENT CASANDRA C.S. WUSHU MAXX MANGALIA
4.PROBA „TOTAL-CONTACT FIGHTING”MASCULINSENIORI 18-34 ANI, OPEN KG 1.ROSCA ADRIAN C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTA2.PURCARU PETRICĂ C.S. NAVODARI
TINERET 16-20 ANI, -70 KG1.ZEVRI ONUR C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTA2.GUTA ANDREI C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTA3.MIRCESCU ADRIAN C.S. NAVODARI
CADETI 14-15 ANI, -60 KG1.COSTEA CORNEL C.S. NAVODARI2.JIPEANU EDUARD C.S. NAVODARI
COPII 1, 12-13 ANI, -45 KG1.BURCEA FLORIN C.S. NAVODARI3.PASALAU COSMIN C.S. NAVODARI
COPII 1, 12-13 ANI, -50 KG1.MASCAN ANDREI C.S. NAVODARI3.MUSTAFA DENIS ALBERT C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTA
COPII 1, 12-13 ANI, +55 KG1.CHEAZIM SEBASTIAN C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTA3.POTOCEANU ALBERT C.S. NAVODARI
COPII 3, 8-9 ANI, -30 KG1.IBRAM ROBERT C.S. NAVODARI3.CONSTANTIN NICOLAE C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTA
COPII 3, 8-9 ANI, +30 KG1.SITA STEFAN C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTA3.UNGUREANU DAMIAN C.S. NAVODARI
COPII 4, 6-7 ANI, -35 KG1.MUNTEANU ROBERT C.S. NAVODARI2.SANDEA ALEXANDRU C.S. BOGDAN CIUBOTARIU CONSTANTA3.BULIGA MARIO C.S. NAVODARI3.TIPA ALEXANDRU C.S. NAVODARI