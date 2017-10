Galerie FOTO. Cine sunt laureaţii Turneului Oval 5 Beach Rugby România

Galerie FOTO. Cine sunt laureații Turneului Oval 5 Beach Rugby România

Ştire online publicată Vineri, 27 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Turneul Oval 5 Beach Rugby România, desfășurat la Arena Cazino Mamaia, s-a încheiat ieri, toate echipele participante fiind premiate.Cu emoții, dar și cu dorința de a câștiga cupa, sportivii s-au pre-zentat echipați și pregătiți de joc în ultima zi a turneului. Deși în noap-tea dinaintea finalei a plouat torențial, plaja din Mamaia a fost numai bună pentru a se disputa ultimele meciuri din cadrul competiției, iar vântul a adiat atât cât să îi răcorească pe jucători, nu și să îi încurce.Nerăbdarea juniorilor a luat sfâr-șit la ora 9, când s-a auzit primul fluier de începere. Un meci a inclus două reprize a câte cinci minute, astfel că timpul a trecut repede și, rând pe rând, echipele au intrat pe teren. De la marginea terenului auzeai îndrumările antrenorilor și strigătele de susținere ale coechipierilor și a spectatorilor, iar din teren, căpitanul dă-dea indicații și schimba tactica de joc de fiecare dată când era nevoie. 18 meciuri s-au disputat în ultima zi a turneului, însă punctajul nu a mai contat. „Clubul organiza-tor, CS Cleopatra Mamaia, a hotărât să dea câte o cupă fiecărui club, iar fiecare echipă a primit câte o diplomă; ast-fel, toți sportivii participanți sunt câștigători”, a de-clarat directorul de competiție, Nicolae Șișiu. Alte diplome au mai fost oferite celui mai tânăr jucător, premiul fiind primit de Luca Ștefan, de la Dinamo București, în vârstă de 6 ani, iar diploma pentru cel mai tehnic jucător a fost oferită lui Ionuț Vasile, de la Pilierul Prisăcani. Un premiu special a fost pregătit pentru categoria feminină, jucătoarea Ana Maria Paraschiv, de la Parohial Ștefan cel Mare, fiind desemnată Miss Turneul Oval 5 Beach Rugby România 2014. Nici antrenorii nu au fost uitați, iar pentru contribuția importantă pe care au avut-o în cadrul acestui eveniment, a fost pregătită pentru fiecare în parte câte o diplomă de merit.„Anul acesta, am avut mai multe echipe decât în precedentul, iar scopul de a descoperi noi talente este atins de la an la an. Turneul este și un moment binevenit de relaxare pe litoral, dar și o opor-tunitatea pentru unii copii de a veni la mare pentru prima dată. Obiectivul pentru anul viitor este să facem acest concurs cunos- cut la nivel internațional. Avem în vedere echipele de rugby ale ță-rilor vecine”, a menționat Nicolae Șișiu.