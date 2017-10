Galerie FOTO. CÂŞTIGĂTORII Cupei West Side la SQUASH au făcut SPECTACOL

Galerie FOTO. CÂȘTIGĂTORII Cupei West Side la SQUASH au făcut SPECTACOL

O competiție foarte interesantă de squash a avut loc, sâmbătă și duminică, la West Side, în incinta Maritimo Shopping Center, acolo unde jucători din toată țara au concurat la Cupa West Side. Organizatorii au anunțat și alte concursuri până la finalul acestui an, la care poate participa orice iubitor de sport.Cupa West Side la squash și-a desemnat câștigătorii, week-end-ul trecut, în cadrul unei competiții organizate de West Side din Maritimo Shopping Center. Concursul a fost câștigat de Andrei Luchian, principalul favorit, care s-a impus în finala mare în fața lui Marian Câmpean cu 3-0 (11-4, 11-5, 11-2). În finala mică, Horia Naumescu, practicant de squash din 2008, a cedat în duelul cu Alexandru Pop-Moldovan, scor 2-3 (11-7, 3-11, 11-5, 5-11, 5-11). Naumescu este unul din cei cinci antrenori de squash din România, co-organizator al competiției de la Constanța și component al Asociației Sportive de Squash București. „Îmi doream să joc finala mare. Nu am reușit, dar mai este și data viitoare. Joc aproape zi de zi, dar mai mult antrenez. Am fost atras de squash din cauza dinamicii, vitezei și pentru că este un joc foarte frumos. Dacă îl privești de afară ți se pare un joc haotic, însă este foarte tactic. Este un sport solicitant. Mi-a plăcut și m-am adaptat repede, pentru că am făcut 12 ani de performanță în badminton și astfel mi-a fost ușor”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Horia Naumescu. Organizatorii evenimentului sportiv de la West Side s-au declarat mulțumiți de participare, mulțumind de asemenea partenerilor pentru ajutorul adus în crearea concursului. „Este dificil să organizăm aceste competiții, dar este frumos în același timp. Ne-am făcut câțiva prieteni foarte buni care ne sprijină în această activitate, astfel că la final, lucrurile au ieșit bine. Squash-ul începe să facă pași mărunți în atragerea constănțenilor. Mulți se întâlnesc pentru prima oară cu acest sport, după care le intră «virusul» și încep să vină cu regularitate”, ne-a spus organizatorul competiției, Ilie Bănică, care a adăugat că vor mai urma și alte concursuri asemănătoare celui desfășurate în week-end: „Vom mai organiza un turneu național la sfârșitul anului, iar în luna octombrie, vom iniția ediția a III-a a campionatului local, adresat exclusiv constănțenilor”. Până atunci, iubitorii de squash se pot antrena la Maritimo, în fiecare zi, de luni până duminică, între orele 9.00 - 24.00, la West Side.Înființarea Federației Române de Squash Squash-ul nu este foarte cunoscut în România, însă un grup de iubitori ai acestui sport se străduiesc încă din 2012 să mediatizeze și să ofere iubitorilor sportului o alternativă pentru banalul fotbal, totul culminând cu înființarea Federației Române de Squash, care se va produce în 2014. „Lucrăm la capitolul popularizare a acestui sport de un an de zile. Deja am strâns toate actele pentru a înființa Federația Română de Squash, care va porni la începutul lui 2014, în ianuarie sau februarie. Organizăm concursuri în toată țara, încercăm să facem acest sport cunoscut și să-l creștem. Primul concurs pe care l-am organizat a fost cu 13 concurenți și am ajuns în mai puțin de un an să avem 50 de participanți la un concurs”, a mai spus Naumescu.