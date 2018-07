GALERIE FOTO / Autocar cu sportivi români, LOVIT DE UN TIR în Muntenegru

UPDATE: "Autocarul Federației Române de Handbal a suferit un accident în Muntenegru, la 5 km de granita cu Serbia. Toți cei ce se aflau în mașină sunt bine, în afara oricărui pericol. În momentul de față sunt preluați de un autocar din Muntenegru pentru a ajunge la Hotelul Berane, unde vor innopta și manca. Un autocar din România deja a plecat spre ei pentru a-i aduce mâine acasă. Am fost plăcut impresionat de ajutorul oferit de Domnul Mircea Dușa și de Domnul Ambasador Ferdinand Nagy. De altfel, Domnul Ambasador este deja pe drum spre cei implicați în accident. Mulțumim! O să informăm opinia publică în momentul în care ai noștri vor ajunge acasă", a scris Dedu pe Facebook după câteva ore.



Autocarul cu care se întoarceau în țară lotul feminin și cel masculin de juniori, handbal pe plajă, ale României a fost implicat într-un accident în Muntenegru. Dedu, pentru News.ro: Au contuzii ușoare, a fost un șoc. Va merge alt autocar după ei.



”Nu cunosc foarte multe amănunte despre ce s-a întâmplat exact. Am înțeles că e vorba de contuzii ușoare în cazul membrilor delegației noastre, mai mare ar fi fost șocul. Nu e nimeni grav. Nu știu dacă un tir sau ce alt vehicul a intrat în autocarul nostru sau ce s-a întâmplat. Cert este că le-am rezolvat cazare la hotel în zonă, undeva spre granița cu Serbia dacă am înțeles bine, iar mâine va merge alt autocar după cele două echipe”, a declarat președintele FR Handbal, Alexandru Dedu, pentru News.ro.



Cele două echipe de juniori ale României au participat, între 28 iunie – iulie, la Campionatul Europen de handbal pe plajă, la Ulcinj (Muntenegru), iar luni se întoarceau în țară.











Accident grav în Muntenegru în care au fost implicați sportivi români. Este vorba despre autocarul în care se aflau loturile naționale de handbal pe plajă ale României, cel feminin și cel masculin de juniori.