Galerie foto. A intrat în istorie! Horia Tecău, campion la Wimbledon

Jucătorul constănțean de tenis Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Rojer au câștigat, sâmbătă, finala probei de dublu masculin din cadrul tur-neului de la Wimbledon, al treilea de Grand Slam al anului, după ce au dispus de cuplul Jamie Murray/John Peers (Marea Britanie/Australia), scor 7-6 (5), 6-4, 6-4. Meciul a durat o oră și 52 de minute.Pentru performanța de la All England Club, cuplul româno-olandez a primit un cec de 340.000 de lire sterline și 2.000 de puncte ATP.„Sunt extrem de fericit. Am mai jucat trei finale aici. A fost foarte greu din punct de vedere emoțional să pierd aceste finale, pentru că este unul dintre turneele mele favorite. Am câștigat aici (n.r. - la Wimbledon) de două ori ca junior și am dorit să revin și să câștig și ca profesionist”, a declarat, la finalul meciului, Horia Tecău, citat de Agerpres.Constănțeanul este al doilea român câștigător la Wimbledon la dublu masculin, după Ilie Năstase, care a cucerit titlul în anul 1973. Aceasta este a patra finală pe care a jucat-o Tecău la Wimbledon, în primele trei pierzând, avându-l ca și coechipier pe suedezul Robert Lindstedt (2010, 2011, 2012). Este primul titlu de dublu masculin de Grand Slam câștigat de Tecău. Constănțeanul a mai câștigat un titlu de Grand Slam, în 2012, la Australian Open, însă la dublu mixt.„Au fost două săptămâni extraordinare pentru noi, cu unele meciuri foarte dificile. Am fost puțin nervos dimineață, înaintea celei de-a patra finale, pentru că am pierdut deja trei. Am vrut să o abordez în modul corect, am profitat de șansă azi, am jucat așa cum am vrut și ne-am bucurat de meci”, a mai afirmat Tecău.În cadrul aceluiași turneu, la dublu mixt, Horia Tecău și coechipiera sa Katarina Srebotnik (Slovenia) au pierdut în fața perechii Robert Lindstedt/Anabel Medina Garrigues (Suedia/Spania), scor 4-6, 6-1, 2-6, meciul contând pentru sferturile de finală. Tecău și Srebotnik au primit un cec de 12.000 de lire sterline.