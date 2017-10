Galata lui Hagi, victorie în deplasare

Galatasaray Istanbul, echipă antrenată de constănțeanul Gheorghe Hagi, a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 3-0 (2-0), pe Kasimpașa, într-un meci din cadrul etapei a XV-a a campionatului Turciei. Golurile au fost marcate de Kewell (min. 27), Pino (min. 44) și Hakan Balta (min. 71). Aceasta este a doua victorie a Galatei cu Hagi pe bancă în campionat. În urma acestui rezultat, formația din Istanbul ocupă locul opt în clasament, cu 20 de puncte. „A fost un meci foarte greu, dar sunt fericit pentru că suntem pe calea cea bună. Meritam cu 5-6 puncte mai mult decât am obținut în meciurile de până acum, dar nu am reușit să le luăm. Evoluția echipei este mai bună acum”, a spus Hagi. Gheorghe Hagi a precizat că nu se teme de responsabilități și că se simte foarte bine la Galatasaray. „Când am venit aici ca jucător am avut performanțe frumoase. Nici atunci presa nu a scris frumos despre mine, la început. Dar ulterior a fost bine. Și ca antrenor am avut reușite în primul meu mandat la Galatasaray. Eu muncesc întotdeauna mult și consider că am experiență. Vreau să le dau jucătorilor mei din experiența mea”, a mai spus „Regele”.