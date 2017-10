Campioana României la handbal masculin și-a prezentat noile achiziții

„Galacticii“ HCM-ului ies din învăluire

HCM Constanța, campioana României la handbal masculin, s-a reunit, ieri, în vederea pregătirii noului sezon. Într-un cadru festiv, la Hotel Flora din Mamaia, au fost prezentate și noile achiziții, ținute până acum la secret de către conducerea clubului. Cinci noi handbaliști străini vor îmbrăca, începând cu stagiunea 2007 / 2008, tricoul HCM-ului. Aceștia sunt Timuzsin Schuch (Ungaria; pivot, 1,97 m și 108 kg - n. 05.06.1985), Voglis Schjolin (Suedia; extremă stângă, 1,80 m, 75 kg - n. 17.12.1977), Tomislav Broz (Croația; inter dreapta, 1,93 m, 102 kg - n. 28.01.1976), Petr Heymanek (Cehia; pivot, 1,88 m și 101 kg - n. 30.07.1975) și Uros Vukonic (Serbia; extremă dreapta, 1,86 m și 86 kg - n. 19.09.1983). În afara acestora, a fost readus la echipă extrema dreaptă Paul Ne-menco, jucător care a evoluat ultima dată sub comanda lui Ion Crăciun, la CSM Medgidia. De asemenea, Darius Șania revine în forță, după o accidentare ce l-a ținut departe de sală o bună perioadă de timp. În schimb, HCM-ul pornește la drum fără trei dintre jucătorii care au contribuit în bună măsură la performanțele din ultimii ani, Marius Stavrositu, George Buricea și Milutin Dragicevic. Primii doi s-au transferat la Steaua București, în timp ce pivotul sârb a acceptat oferta danezilor de la Silkeborg. 18 „soliști“ în formația lui Râșniță Iată și componența lotului avut la dispoziție, în acest moment, de antrenorii Lucian Râșniță și Eden Hairi: Ionuț Stănescu, Mihai Popescu, Mihnea Stere - portari; Lau-rențiu Toma, Bogdan Șoldăneascu, Mihai Timofte, Ionuț Săulescu, Alexandr Adzic, Miodrag Kazic, Alexandru Gălan, Gicu Tașcă, Voglis Schjolin, Timuzsin Schuch, Tomislav Broz, Petr Heymanek, Paul Nemenco, Marius Vasile și Darius Șania. Luptă acerbă pentru titularizare HCM aduce, astfel, o premieră în campionatul intern, pentru că, sub culorile sale, vor evolua jucători din România, Suedia, Croația, Cehia, Ungaria, Serbia și, foarte probabil, Slovenia. Cei cinci jucători transferați în această vară au declarat că motivul principal pentru care au ales Constanța l-a constituit faptul că HCM evo-luează în Liga Campionilor și sunt interesați în special de această competiție, mai puțin de întrecerea internă. „În lotul nostru, nu există titulari de drept și rezerve. Din contră, fiecărui jucător i se oferă șansa de a demonstra că merită să intre în primul șapte, iar titulari vor fi handbaliștii cei mai în formă. Concu-rența pe posturi este acerbă, iar lucrul acesta este cât se poate de benefic”, a afirmat declarat antrenorul principal Lucian Râșniță. Cantonamente la Sighișoara și în Germania Până sâmbătă, 14 iulie, handbaliștii de la HCM se vor pregăti la Constanța, iar în perioada 14-24 iulie, vor efectua un canto-nament la Sighișoara. Între 8 și 18 august, Stănescu și compania vor parcurge un stagiu de pregătire în Germania, unde vor disputa mai multe partide de verificare. Noul sezon debutează pe 1 septembrie, zi în care are loc prima manșă a turului preliminar din Liga Campionilor, împotriva campioanei Belgiei, Sasya, iar pe 16 septembrie, este programată prima etapă de campionat. Buget de 1,3 milioane de euro Pentru sezonul viitor, HCM-ul va avea un buget în valoare de 1,3 milioane de euro, iar obiectivele sunt câștigarea campionatului, a Cupei României, precum și accederea în faza optimilor de finală ale Ligii Campionilor. „Putem depăși faza grupelor în Liga Campionilor, pentru că HCM este mai puternică decât anul trecut, chiar dacă ne-au plecat trei jucători importanți. Avem o grupă foarte puternică, una dintre cele mai grele din Ligă, dar sperăm să atingem faza optimilor de finală“, declară conducătorii grupării handbalistice de pe litoral. Încă un sloven „pe țeavă” După ce au perfectat transferul celor cinci jucători străini, șefii HCM-ului intenționează să întărească lotul cu alți trei handbaliști. 