Gache, sprijinit în continuare la Farul

Antrenorul principal al FC Farul, Constantin Gache, se bucură în continuare de sprijinul conducerii clubului, chiar dacă, după trei etape, „rechinii" ocupă ultimul loc în clasament, cu zero puncte și niciun gol marcat. Zvonurile privind plecarea lui Gache și venirea ca antrenor a lui Ștefan Stoica sunt astfel infirmate. Ieri, zvonurile au abundat: pleacă Constantin Gache, vine Ștefan Stoica „Mourinho", ultima dată la Universitatea Craiova. Se vorbea că instalarea olteanului este iminentă, putându-se produce chiar și astăzi. Prezența sa, ieri, la Constanța, la club, cu ocazia lecției deschise a lui Lucian Marinof, era pusă și pe seama negocierilor pe care Stoica avea să le poarte cu Farul. I se găsise și secundul, Vasile Mănăilă, fost coleg de-al său, „Mourinho" interesându-se, când sosise la Farul, cum poate să ia legătura cu el. Totul a rămas însă la nivel de zvon, Gheorghe Bosînceanu, președintele consiliului director al Farului, infirmând, pentru „Cuget Liber", aceste speculații și reafir-mând sprijinul pe care clubul i-l acordă lui Gache. După încheierea lecției deschise de ieri, Ștefan Stoica nu a vrut să declare nimic, spunându-ne că în contractul cu Universitatea Craiova, de care este legat în continuare, are o clauză prin care îi sunt interzise declarațiile de presă. „Nimeni din clubul Farul nu a intrat în contact cu Ștefan Stoica. Antrenorul nostru este Constantin Gache, pe care îl sprijinim în continuare. Obiectivul pe care ni l-am propus nu se poate realiza în trei etape. Înaintea clasării din campionat (de la locul 10 în sus), suntem interesați de întinerirea lotului și de crearea unui 11 competitiv, or acest lucru cere timp. Nu putem să tragem concluzii de pe acum", ne-a declarat Gheorghe Bosînceanu. Farul nu are niciun punct în clasament, dar președintele consiliului director al clubului arată și că, practic, în două meciuri, cu Steaua și, acum, cu Buzăul, „rechinii" au pierdut prin „două jumătăți de ocazie". „La Buzău, ne-am creat situații foarte bune, dar le-am ratat, fiind învinși dintr-un gol din lovitură liberă. Să sperăm că jucătorii și antrenorii vor reuși să treacă peste cele trei înfrângeri, să se mobilizeze, iar astfel să apară și golurile, punctele și victoriile", ne-a mai spus Gheorghe Bosînceanu.