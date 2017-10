Gache: „Nu am nimic cu Armel Disney şi cu Bogdan Apostu”

Gache: „Nu am nimic cu Armel Disney și cu Bogdan Apostu”

Constantin Gache a explicat de ce nu mai mizează pe atacanții Disney și Apostu. „Obiectivul nostru este reconstrucția și întinerirea echipei. Vrem altceva. Trebuie să reconstruim și cu alții. Nu am nimic cu cei doi, dar nu mi-a plăcut ce au arătat pe teren", a spus Gache. Tehnicianul a mai spus că lui Disney i s-a dat credit, dar nu a confirmat, fiind poate și cu gândul să plece în liga a doua franceză, iar Apostu nu i-a plăcut cum a jucat la Brașov. Gache este nemulțumit și de ce a arătat Ciobanu, „însă acesta este de puțin timp la Farul, spre deosebire de Disney". „Am zis că vreau altceva la echipa aceasta. Asta am vrut să arăt și sper să reușesc. Daniel Florea, de exemplu, a jucat binișor, lipsindu-i doar golul la Buzău", a mai spus Gache.