Aseară, la Constanța, FC Farul - UTA 1-0 (1-0)

Gache, din nou inspirat

După ce, la meciul de la Iași, a început cu Chigou titular în atac, iar camerunezul, la prima sa partidă pentru Farul, a dat gol, aseară, tehnicianul farist Constantin Gache a mai avut o mutare inspirată, preferându-l în primul „11" pe Nanu lui Guriță, Emil înscriind golul victoriei. Nanu, la primul gol pentru Farul și în Liga 1, a punctat timpuriu, în minutul 3, la capătul unei faze lucrate de Maxim și Chigou. Meciul începea cum nu se poate mai bine pentru „rechini", care l-au mai pus apoi la încercare pe Huțan (Băcilă - min. 9, Nae - min. 20). Încet-încet însă, profitând și de pasul înapoi al Farului, UTA a început să se arate amenințătoare și, după ce Curcă a intervenit în două rânduri (min. 30, 36), arădenii au ratat o mare ocazie, în minutul 40, când Chița a nimerit bara din careu, cu capul, iar Edson a trimis peste, din apropiere. Scorul stabilit în minutul 3 s-a menținut și în partea secundă, cele două echipe angajându-se într-un meci de luptă, fără realizări deosebite, cu UTA forțând în căutarea egalării. Atât Farul, cât și UTA au mai avut câte o mare ocazie, Guriță (min. 85, scăpat singur a tras în portar), respectiv Roszel, al cărui șut-centrare, din minutul 60, a căzut pe bară. UTA a încercat, dar n-a avut forța să schimbe scorul, care-i aduce Farului o victorie prețioasă, a treia în campionat și o saltă din zona retrogradării. FC Farul (antrenor, Constantin Gache): Curcă 7 - Farmache 6,5, Gheară 7, Șchiopu (cpt.) 7, Maxim 6,5 - Băcilă 6,5, Pătrașcu 7, Voiculeț 6,5, M. Nae 6,5 (min. 82, Gaston) - E. Nanu 7,5 (min. 62, Mala 6,5), Chigou 6,5 (min. 74, Guriță 6) UTA (antrenor, Marin Barbu): Huțan 5,5 - Chița 6,5, D. Chiriță 6, Pașcovici 6 - I. Bălan 6, Hora 5,5 (min. 61, Hidișan 5,5), Djokovic 6 (min. 61, Fl. Dan 5,5), Drida 6, Vasiljevic 6,5 - Roszel 6, Edson 5 (min. 68, M. Ilie 5,5) "Sunt nespus de bucuros pentru victorie. Am început jocul foarte bine, am înscris, însă marcarea golului, în loc să ne dea aripi, parcă ne-a tăiat. Dar au fost și meciuri în care am avut ocazii și nu am marcat. Primordiale erau cele trei puncte. Contează mai puțin cum le-am obținut. Nu am avut realizări deosebite, dar am luptat". Constantin Gache, antrenor principal FC Farul