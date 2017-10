Gache: „Dacă bat pe Dinamo, aş putea să mă las!”

Diseară, la Constanța, FC Farul susține restanța cu „câinii roșii”

Gache: „Dacă bat pe Dinamo, aș putea să mă las!”

FC Farul susține, diseară, la Constanța, meciul restanță cu Dinamo, contând pentru etapa a 5-a a Ligii 1, amânat la acea dată sub masca participării „câinilor” în Liga Campionilor, în realitate aceștia evitând să joace pentru că aveau mulți fotbaliști indisponibili. Antrenorul Farului, Constantin Gache, crede că aceste amânări sunt o greșeală a fotbalului românesc. „Interesul național este de înțeles, dar amânările pentru accidentări sunt anormale. Dinamo a amânat meciul, iar când s-a refăcut, a fixat și data rejucării. Însă, până la urmă, tot jocul rămâne de bază. Chiar dacă e o formație puternică, Dinamo poate fi învinsă. Nu ea are cel mai bun lot din Liga 1, ci CFR-ul, care practică și cel mai bun fotbal”, a spus Gache. Tehnicianul are încredere în jucătorii săi, un meci cu Dinamo trezindu-le tuturor ambiții speciale, pentru că „joci cu o echipă bună, te vede lumea, te afirmi”. Și pentru Gache e un meci special. „Dacă bat pe Dinamo, înseamnă că aș putea să mă las”, afirmă antrenorul, aflat la primul duel la Constanța cu un antrenor străin. Tehnicianul a spus că îi simte montați pe fariști: „Îi văd la antrenamente că vor, dar, dacă nici cu Dinamo nu vrei, atunci cu cine?” Pentru antrenorul Farului, care va juca cu doi închizători și își va lua măsuri speciale pentru piesele grele ale lui Dinamo, și un rezultat de egalitate ar fi bun diseară. „Rechinii”, în rândul cărora revine Todoran, au o primă de victorie de 3.000 de dolari. „Nu ne e frică de Dinamo. Sigur, vom avea un meci dificil, dar care ne motivează suplimentar. Suntem pregătiți să jucăm cu oricine, doar de aceea suntem în Liga 1. Nu va fi un duel între mine și Lobonț, prin prisma Naționalei. Mă gândesc la lot, chiar dacă nu am mai fost de mult acolo. Dacă aș putea ajunge la Dinamo, în cazul plecării lui Lobonț? Tot ce e posibil“ George Curcă, portar FC Farul Constanța, stadion „Farul“, astăzi, ora 20, în direct la Național TV FC Farul (antrenor, Constantin Gache): Curcă - Farmache, Gheară, Șchiopu (cpt.), Maxim - Todoran, Mala, Pătrașcu, Voiculeț - E. Nanu, Chigou Dinamo (antrenor, Walter Zenga): Lobonț - Stoican, Moți, Șt. Radu, Pulhac - Ad. Cristea, Mărgăritescu, Ropotan, Boștină - Dănciulescu, Cl. Niculescu (cpt.) Arbitrează Cristian Balaj (Baia Mare); asistenți, Marcel Savaniu (Sibiu), Stelian Slabu (Brașov); rezervă, Marius Bocăneală (Galați); observatori, Alexandru Boc (București), Marcel Lică (Constanța) Biletele costă 5 lei (la peluze) și 10 lei (la tribunele A și B), punându-se în vânzare astăzi, între orele 16 și 20, la casele de bilete de la stadion.FC Farul susține, diseară, la Constanța, meciul restanță cu Dinamo, contând pentru etapa a 5-a a Ligii 1, amânat la acea dată sub masca participării „câinilor” în Liga Campionilor, în realitate aceștia evitând să joace pentru că aveau mulți fotbaliști indisponibili. Antrenorul Farului, Constantin Gache, crede că aceste amânări sunt o greșeală a fotbalului românesc. „Interesul național este de înțeles, dar amânările pentru accidentări sunt anormale. Dinamo a amânat meciul, iar când s-a refăcut, a fixat și data rejucării. Însă, până la urmă, tot jocul rămâne de bază. Chiar dacă e o formație puternică, Dinamo poate fi învinsă. Nu ea are cel mai bun lot din Liga 1, ci CFR-ul, care practică și cel mai bun fotbal”, a spus Gache. Tehnicianul are încredere în jucătorii săi, un meci cu Dinamo trezindu-le tuturor ambiții speciale, pentru că „joci cu o echipă bună, te vede lumea, te afirmi”. Și pentru Gache e un meci special. „Dacă bat pe Dinamo, înseamnă că aș putea să mă las”, afirmă antrenorul, aflat la primul duel la Constanța cu un antrenor străin. Tehnicianul a spus că îi simte montați pe fariști: „Îi văd la antrenamente că vor, dar, dacă nici cu Dinamo nu vrei, atunci cu cine?” Pentru antrenorul Farului, care va juca cu doi închizători și își va lua măsuri speciale pentru piesele grele ale lui Dinamo, și un rezultat de egalitate ar fi bun diseară. „Rechinii”, în rândul cărora revine Todoran, au o primă de victorie de 3.000 de dolari. „Nu ne e frică de Dinamo. Sigur, vom avea un meci dificil, dar care ne motivează suplimentar. Suntem pregătiți să jucăm cu oricine, doar de aceea suntem în Liga 1. Nu va fi un duel între mine și Lobonț, prin prisma Naționalei. Mă gândesc la lot, chiar dacă nu am mai fost de mult acolo. Dacă aș putea ajunge la Dinamo, în cazul plecării lui Lobonț? Tot ce e posibil“ George Curcă, portar FC Farul Constanța, stadion „Farul“, astăzi, ora 20, în direct la Național TV FC Farul (antrenor, Constantin Gache): Curcă - Farmache, Gheară, Șchiopu (cpt.), Maxim - Todoran, Mala, Pătrașcu, Voiculeț - E. Nanu, Chigou Dinamo (antrenor, Walter Zenga): Lobonț - Stoican, Moți, Șt. Radu, Pulhac - Ad. Cristea, Mărgăritescu, Ropotan, Boștină - Dănciulescu, Cl. Niculescu (cpt.) Arbitrează Cristian Balaj (Baia Mare); asistenți, Marcel Savaniu (Sibiu), Stelian Slabu (Brașov); rezervă, Marius Bocăneală (Galați); observatori, Alexandru Boc (București), Marcel Lică (Constanța) Biletele costă 5 lei (la peluze) și 10 lei (la tribunele A și B), punându-se în vânzare astăzi, între orele 16 și 20, la casele de bilete de la stadion.