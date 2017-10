Gabriel Zahiu, noul antrenor al Pandurilor

Ştire online publicată Marţi, 11 Decembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Gabriel Zahiu a fost numit, ieri, în funcția de antrenor al echipei Pandurii Târgu Jiu, după ce Eugen Neagoe și-a prezentat demisia, din cauza rezultatelor slabe din acest campionat, informează agenția NewsIn. Pentru ultimul meci al anului, cel cu Oțelul Galați, Zahiu va fi ajutat de secundul lui Neagoe, Eugen Bejinariu. Conform declarațiilor președintelui Marin Condescu, Zahiu are mari șanse să se ocupe de pregătirea echipei și în perioada inter-competițională. În vârstă de 47 de ani, Zahiu a mai antrenat în cariera sa echipele Farul Constanța, FC Național, Callatis Mangalia, Midia Năvodari, Laminorul Roman, iar ultima oară a condus pe Minerul Motru, formație de Liga a III-a. „Sincer, nu mă așteptam să se apeleze la mine. Duminică-noapte, am fost contactat și am răspuns fără ezitare. Sunt bucuros că am fost ales, înseamnă că am făcut lucruri bune pe unde am fost. Vreau să o scoatem la capăt, pentru că Pandurii nu este o echipă de subsolul clasamentului”, a declarat Gabriel Zahiu.